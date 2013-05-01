اجرای مرحله دوم طرح تفکیک زباله از مبدا در مرکز مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا گرامیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: اجرای این طرح در قبل از اجرای فاز نخست سرانجام خوبی نداشته ولی با توجه به شناسایی نقاط فرهنگی و جمعیتی و آسیب شناسی مناطق، به دنبال فرهنگ سای برای ارتقا فرهنگ عمومی در بین آحاد جامعه بودیم.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح ساری به 30 ناحیه و بخش تقسیم شده و هر سه بخش با مجموعه ای از کانکس ها و نیروهای جمع کننده زباله به درب منازل شهروندان هدایت شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری با اشاره به اینکه در فاز دوم طرح جمع آوری زباله از مبدا، اجرای کار از درب منازل آغا و ساعات جمع آوری به افراد داده شده است، تصریح کرد: به صورت جدی از هفته آینده این طرح را به صورت عملیاتی دنبال خواهیم کرد.

گرامیان با بیان اینکه نیروهای جمع آوری کننده زباله سازمان با حضور در منازل شهروندان نسبت به توزیع تفکیک نایلون های زباله برای زباله های خشک و تر اقدام می کنند، یادآور شد: در این طرح مقوله فرهنگ سازی و آموزش با جدیت دنبال می شود.

وی با اعلام اینکه در اجرای هر طرحی نقاط آسیب و معضلات پیش روی آن وجود دارد، افزود: به دنبال اجرای طرحی هستیم که مدیریت جمع آوری زباله های بیمارستانی به عهده سازمان پسماند شهرداری قرار گیرد ولی هنوز در مورد نحوه دفع و دفن باله های بیمارستانی بین دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست بحث هایی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری ساری با بیان اینکه جمع آوری زباله های خشک مطب های پزشکان به عهده کارگران رفت و روب شهرداری است، اظهار داشت: هیچ وظیفه ای در قبال جمع آوری باله های عفونی این مراکز پزشکی نداریم.

گرامیان در ادامه از پیگیری های شهردار ساری برای تسریع در احداث نیروگاه زباله سوز در مرکز استان خبر داد و گفت: با پیگیری های مهندس عبوری تاکنون 15 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های احداث نیروگاه زباله سوز مرکز استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه روزانه 70 درصد هزینه های جمع آوری زباله، صرف انتقال آن به 130 کیلومتر خارج از شهر می شود، افزود: برای رفع مشکل زباله شهر ساری نیازمند همکاری مدیران ارشد استانی داریم.

وی با بیان اینکه تا یکماه آینده تجهیزات کارخانه زباله سوز ساری وارد می شود، اظهار داشت: با اجرای این پروژه بسیاری از مشکلات حوزه امحا و دفن زباله شهر ساری رفع می شود.

گرامیان با اشاره به اینکه موضوعات کارشناسی نیروگاه زباله سوز توسط کارشناسان سازمان پیگیری می شود، تصریح کرد: هم اکنون 70 درصد زباله های ساری تر و 30 درصد خشک است و باید دانش بومی تولید فناوریهای تفکیک زباله در کشور تولید شود.

وی از برنامه های فرهنگ سازی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری برای اجرای مرحله دوم طرح تفکیک زباله در سطح مدارس و مهدکودک ها خبر داد و گفت: تاکنون ر 63 مهد و دبستان ساری، آموزش هایی نظیر شناخت زباله، طرح تفکیک زباله از مبدا و مواردی از این دست به کودکان و دانش آموزان ارائه شده است.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.