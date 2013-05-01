آثار برتر جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس و متیل به چاپ می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از حدود بیش از یک هزار داستان ارسالی به جشنواره، ۷۰داستان برتر به مرحله دوم نخستین جشنواره داستان کوتاه خلیج فارس در دو بخش آزاد و خلیج فارس راه یافت.

وی بیان داشت: موضوع تخصصی داستان‌ های کوتاه برای نخستین بار است که به این استان واگذار شده است.

کمالوندی افزود: گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری در راستای پاسداری از هویت ملی و بین المللی خلیج فارس مظهر صلح و دوستی، ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی، هنری با کشورهای همسایه و جهان، شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار فاخر فرهنگی، ادبی و هنری، علمی، پژوهشی و تاریخی مرتبط و کمک به تولید و انتشار گسترده تر این آثار از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر هنرمندان سراسر کشور از این جشنواره اظهار داشت: استان تهران با 203 اثر از بانوان و 207 اثر از آقایان بیشترین آثار را به این جشنواره ارسال کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: استان فارس با 153 اثر، مشهد84، خوزستان63، اصفهان 62، کرمانشاه 60، یاسوج 57، قم 48، لرستان 45، همدان 42، سمنان 39، مازندران 30، تبریز 25، کرج 24، کرمان 21، گلستان 19، بوشهر 16، یزد 16، قزوین 15، گیلان 14 و شهرکرد با 13 اثر در جشنواره ملی خلیج فارس شرکت کردند.

کمالوندی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه جشنواره از صاحبان 30 اثر برتر شرکت کننده در جشنواره دعوت و از سه نفر برتر در بخش آزاد و همچنین سه نفر برتر در بخش خلیج فارس تجلیل می شود.

وی یادآورشد: جشنواره ملی خلیج‌ فارس در دو بخش آزاد و خلیج‌ فارس از 12 تا 14 اردیبهشت‌ ماه جاری در یاسوج برگزار می‌ شود.