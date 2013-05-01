اجرای 3294 طرح توسعه بخش کشاورزی در آذربایجان غربی

علی مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصاد آذربایجان غربی است اظهار داشت: توزیع و تقسیم هدفمند اعتبارات توسعه کشاورزی استان در اوایل سال گذشته یکی از عوامل موفقیت در این حوزه در سال گذشته است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر 1837 میلیارد ریال جذب و پرداخت شده است که نشان از جذب 100 درصدی اعتبارات به شمار می رود.

مختاری ادامه داد: استان آذربایجان غربی از لحاظ میزان جذب اعتبارات مصوب توسعه بخش کشاورزی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است که نسبت به دوره های قبل از رشد چشمگیری برخوردار است.

وی افزود: از این میزان اعتبار 30.6 درصد در بخش دام، 23.8 درصد در بخش طیور، 24.5 درصد در بخش صنایع وابسته کشاورزی،5.3 درصد بخش باغداری، 1.8 درصد در بخش گلخانه ای و مابقی در سایر بخش ها هزینه شده است.

مختاری با بیان اینکه همچنین 76 درصد اعتبارات مربوط به تسهیلات هزینه ای و مابقی سرمایه در گردش است گفت: در حال حاضر نیز طرح های متعددی برای توسعه بخش کشاورزی وجود دارد که منتظر دریافت تسهیلات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: از طرح های اجرا شده 887 طرح با اعتباری بالغ بر 384628میلیون ریال و اشتغال یک هزار و 116 نفر در بخش دام اجرایی شده است.

مختاری اعلام کرد: با اجرای این طرح ها در بخش دام 44 هزار و 484 تن شیر در زمینه تولید و صیانت به ظرفیت موجود استان اضافه و صیانت می شود.

وی احداث گاو داری 180 راسی در ارومیه، افزایش تولید طیور استان به میزان 4300 تن ، صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان 5 میلیون لیتر با اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت در استان، توسعه باغات با 278 طرح به میزان 10 هزار تن محصول تولیدی را از جمله اثر بخشی های صورت گرفته در بخش توسعه کشاورزی استان عنوان کرد.