ثبت 79 هزار اختراع در 80 سال/ ثبت اختراعات به روز است

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد تویسرکانی روز چهارشنبه در همایش ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی؛ نقد و بررسی آرای قضایی گفت: نقش اصلی مالکیت فکری، فراهم آوردن شرایطی برای رشد و گسترش هرچه بیشتر نوآوریهاست که در نهایت به پیشرفت جوامع به سمت توسعه منجر خواهد شد. حقوق مالکیت معنوی با ایجاد مکانیزمهای لازم به گسترش نوآوریها میپردازد. حمایت از نوآوریها و ابداعات در مفهوم اختراعات از مصادیق مالکیت صنعتی است. رشد اختراعات ثبت شده در کشورهای مختلف جایگاهی تعیینکننده در نظام توسعهیافتگی کشورها دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: در ایران با توجه به ظرفیتهای مهم حقوقی و قانونی از جمله قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی، زمینه لازم برای تحقق سند چشمانداز و برنامه پنج ساله توسعه کشور فراهم شده است. با لحاظ تغییرات در حوزه قانونگذاری و رشد کیفی اختراعات در پنج ساله اخیر، آمار اختراعات ثبت شده از نظر بعد کمی رشد چشمگیری داشته است.
تویسرکانی گفت: در بررسیهای انجام شده در آمار اختراعات از زمان آغاز ثبت یعنی سال 1310 تا 1377 حدود 26 هزار و پنج مورد اختراع ثبت شده است در حالی که در 14 سال بعد یعنی از سال 1377 تا سال 1391بيش از 52 هزار و 970 اختراع ثبت شده که نشانگر میانگین رشد 10 برابری اختراعات است.
وی افزود: در چند سال اخیر با رشد کمی و کیفی اختراعات و نوآوریها در بعد بینالمللی مواجه هستیم که در همین راستا مخترعان ایرانی در عرصه بینالمللی خوش درخشیدهاند و بهتازگی در جشنواره ژنو 2013 شش جایزه ویژه به مخترعان ایرانی اعطا شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اظهاراتش با اشاره به نوآوریهای ایرانیان در زمینه علائم تجاری در حوزه مالکیت صنعتی، تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش حقوق مالکیت صنعتی که از طریق پروسه ثبت متبلور میشود، تضمین بسیار مهمی برای دارندگان این حقوق است. تعرض به حقوق مالکیت صنعتی نسبت به دیگر ابعاد مالکیت فکری در سطح وسیع واقعیت انکارناپذیر است.
تویسرکانی اضافه کرد: در حوزه مالکیت صنعتی از جهت فرآیند، گامهای ارزشمندی در سال 91 برداشته شده است. در همین راستا دیگر مخترعان برای ثبت اختراعات و نوآوریها نیاز به مراجعه حضوری ندارند، بلکه دارندگان حقوق مالکیت صنعتی میتوانند تقاضاها و امور خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند. همچنین در سیستم جدید مشکلات و موانعی که در سیستم سنتی وجود داشت نیز برطرف شده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: از سال 1310 تا امروز بيش از 79 هزار اختراع ثبت شده كه 60 درصد آنها مربوط به 14 سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، احمد تویسرکانی روز چهارشنبه در همایش ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی؛ نقد و بررسی آرای قضایی گفت: نقش اصلی مالکیت فکری، فراهم آوردن شرایطی برای رشد و گسترش هرچه بیشتر نوآوریهاست که در نهایت به پیشرفت جوامع به سمت توسعه منجر خواهد شد. حقوق مالکیت معنوی با ایجاد مکانیزمهای لازم به گسترش نوآوریها میپردازد. حمایت از نوآوریها و ابداعات در مفهوم اختراعات از مصادیق مالکیت صنعتی است. رشد اختراعات ثبت شده در کشورهای مختلف جایگاهی تعیینکننده در نظام توسعهیافتگی کشورها دارد.
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