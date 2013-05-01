سلامت جسمی و روحی جامعه با توسعه ورزش بانوان محقق می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رامش رامشيني به مناسبت روز زن در محل اداره کل ورزش استان اظهار كرد: مدال بانوان ما وقار و رفتار بزرگوارانه آنان است و بر اين اساس بانوان در عرصه ورزش جايگاه ويژه اي خواهند داشت.

مسئول ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي با تاكيد بر توجه ويژه اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي به ورزش بانوان، گفت: دغدغه ما، همگاني كردن ورزش و بهره مندي جامعه از نشاط روحي و سلامت جسمي ناشي از آن است.

رامشيني افزود: در حال حاضر بانوان استان در حدود 45 رشته ورزشي به طور جدي مشغول به فعاليت هستند كه اين رقم نسبت به سال هاي گذشته رشد زيادي داشته است.

وي با بيان اينكه هدف ما برخورداري تمامي بانوان استان از امكانات و فضاهاي ورزشي موجود است، گفت: محور فعاليت هاي ورزشي ویژه بانوان در كشور، ايجاد ساختاري براي توسعه ورزش همگاني، قهرماني و آموزش و پژوهش ورزشي است كه ما نيز در اين راستا تلاش مي كنيم.

مسئول ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي ورزش بانوان خراسان رضوي را در چند سال اخير رو به رشد ارزیابی كرد و افزود: با برنامه هاي ويژه اي كه در بحث همگاني كردن ورزش با برگزاري همايش هاي عمومي، خانوادگي و جشنواره هاي مختلف برگزار شده است، شاهد رشد چشمگيري در این زمینه هستيم.

رامشيني با اشاره به توسعه بيشتر ورزش در ميان زنان روستايي در چند سال گذشته، بیان كرد: برگزاري جشنواره ها، بازيهاي بومي و محلي، رقابت هاي مختلف روستايي و عشايري و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مربيگري و داوري در اين امر بسيار تاثيرگذار بوده است.

وي به حضور زنان ورزشكار استان به عنوان روساي هيئت هاي ورزشي، اعضاي كميته هاي تخصصي در ادارات مختلف و تاثیر در تصميم گيری هاي كلان شهري اشاره کرد و گفت: با توجه به حمايتي كه از ورزش بانوان مي شود و قابلیت هاي فراواني كه آنان دارند، شاهد ارتقاء جايگاه آنان در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

مسئول ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي گفت: در سال هاي اخير با توسعه اعزام ورزشكاران بانوي خراساني به رقابت هاي مختلف كشوري و بين المللي در بعد قهرماني نيز شاهد موفقيت هاي بسياري بوده ايم كه وجود ملي پوشان در 33 رشته ورزشي در سال گذشته مي تواند نمود آن باشد.

رامشيني در خصوص برنامه هاي پيش رو براي توسعه فرهنگ ورزش در میان بانوان استان، افزود: پيگيري تخصيص 50 درصد فضاهاي ورزشي و بودجه استاني به ورزش بانوان و انجام طرح هاي محصور سازي پارك ها و فضاهاي روباز برای استفاده بانوان در دستور كار قرار دارد.

وي با اشاره به همكاري این اداره کل با دفتر زنان و امور خانواده استانداری در اجراي طرح توانمند سازي زنان روستايي، گفت: به دنبال اين هستيم تمهيدات لازم براي بهره مندي هر چه بيشتر از توانایی هاي زنان در جايگاه هاي مديريتي ورزش را ايجاد كنيم.

مسئول ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي ابراز اميدواري كرد: با حمايت ويژه اي كه مقام معظم رهبري و مسئولين ورزش كشور از ورزش بانوان دارند شاهد ايجاد بستري براي حضور بانوان در عرصه هاي كشوري و بين المللي و توسعه ورزش بانوان باشيم.