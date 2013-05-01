هنوز به ماندن صبا در لیگ برتر امیدوار هستیم / کسب 3 پیروزی متوالی غیر ممکن نیست

سیدمحسن بابامیری با بیان اینکه در سه بازی آینده حتما به دنبال کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با اطمینان می گویم که بازیکنان ما هنوز هم این توانایی را دارند که نشان بدهند صبا توانایی بقا در لیگ برتر را دارد.

وی با بیان اینکه حضور در مکان یازدهم جدول بین 12 تیم حاضر در لیگ برتر امید، برای صبا مطلوب نیست، بیان کرد: بدون توجه به سایر نتایج در هفته بیستم با تمام توان مقابل داماش گیلان قرار می گیریم تا بتوانیم در این دیدار بازی خوبی ارائه کنیم و با کسب سه امتیاز جایگاه خود را در جدول بهتر کنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم افزود: برای تحکیم بهبود خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باید داماش گیلان را در خانه‌اش شکست بدهیم، تلاش مان را چند برابر می کنیم تا حتما با کسب بهترین نتایج در سه دیدار بعدی تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

وی با ابراز امیدواری که این تیم بتواند در دیدار حساس هفته بعد مقابل داماش گیلان به روند ناکامی های خود پایان دهد اظهار کرد: تدابیر خاصی برای این دیدار اندیشیده‌ایم زیرا در خانه حریف بازی می‌کنیم و صددرصد به دنبال سه امتیاز هستیم.

بابامیری ابراز داشت: بسیار مهم است که روند ناکامی های ما متوقف شود، در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حال حاضر وضعیت خوبی نداریم ولی هنوز هیچ چیز معلوم نیست و ممکن است هر اتفاقی رخ دهد اما این تلاش ما است که سرنوشت تیم را رقم می‌زند.

سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم با بیان اینکه در بازی خارج از خانه خود مقابل تیم فوتبال داماش گیلان کارگروهی و تلاش بازیکنان صبا موجب پیروزی ما می شود، عنوان کرد: ما توانایی بالا و قدرت قابل ملاحظه‌ای داریم و با انگیزه‌ای که بازیکنا برای حفظ تیم در لیگ برتر از آن برخوردارند، قطعا باید در بازی با داماش پیروز شویم.

وی با تاکید بر اینکه برای دفاع از اعتبار صبای قم همدل شده‌ایم اضافه کرد: قطعا صبای قم کار سختی در سه بازی آینده پیش رو دارد، ولی ما توانایی بسیار بالایی داریمو قطعا می‌توانیم از سه بازی باقی مانده مقابل داماش گیلان، فجر شهید سپاسی شیراز و نفت اهواز سربلند خارج شویم.

وی که تیمش در لیگ برتر نتایج خوبی نگرفته است، ادامه داد: اکنون تیم ما از نظر جسمی شرایط خوبی دارد و به فکر تقویت روحیه بازیکنان هستیم، تک تک بازیکنان ما نیز به لطف و یاری خدا در وضعیت خوبی هستند، به همین خاطر می‌خواهیم از دیدار با سه رقیب آینده امتیازات مورد نیاز را کسب کنیم و در لیگ برتر بمانیم.

