ثبت 10 وقف جدید در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: امسال در مقایسه با سالهای گذشته وقف بیشتری در فروردین ماه صورت گرفته است.

وی افزود: اطلاع‌ رسانی در ارتباط با وقف توسط رسانه ها بویژه صدا وسیما و اثربخشی آن در اجتماع سبب گسترش فرهنگ وقف شده است.

علیزاده اقطود: 6 وقف جدید در فروردین در استان مازندران به ثبت رسیده و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه درج شده است.

برگزاری آزمون کتبی طرح حفظ قرآن کریم

جعفر صفری اظهار داشت: آزمون کتبی طرح حفظ قرآن کریم جمعه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این آزمون در آستان مقدس امامزاده قاسم (ع)، امامزاده فضل (ع)، امامزاده تقی (ع) چاکسر، امامزاده عبدالمجید سرخرود (ع)، امامزاده قاسم (ع) اورطشت برگزار می شود.

صفری افزود: آن دسته از داوطلبانی که موفق به حضور در آزمون شفاهی نشده‌اند یا حد نصاب نمره شفاهی را نتوانسته‌اند کسب کنند می توانند در ساعت 8 صبح همان روز برای شرکت در آزمون شفاهی به این امامزادگان مراجعه کنند.