حسين كلهر قهرمان مسابقات اسكي روي چمن كشور شد

رئيس فدراسيون اسكي در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت: اين مسابقات براي اولين بار دركشور به مناسبت گراميداشت ياد شهداي هفتم تير و در رشته مارپيچ بزرگ برگزارشد و درواقع نفرات شركت كننده دررقابتهاي بين المللي اين رشته در شهريورماه را مشخص كرد.

عيسي ساوه شمشكي افزود : رقابتها كه صبح جمعه در پيست اسكي بين المللي ديزين با حضور30 اسكي بازآغازشده بود به نحو مطلوب ادامه يافت و شامگاه جمعه با شناخت نفرات برتربه كارخود پايان داد .

وي سطح كيفي مسابقات را بالا دانست و تصريح كرد : حسين كلهر مقام قهرماني اين رقابتها را به دست آورد ، محمود غلامي دوم شد و رحمت الله مقديد به عنوان سوم دست يافت .

ساوه شمشكي با اشاره به حضور بانوان در اين رقابتها خاطر نشان كرد : 10 اسكي باز شركت كننده در رقابتها را بانوان تشكيل داده بودند كه مرجان كلهر توانست به عنوان قهرماني دست يابد ، فاطمه مهدويان و ميتراكلهرنيزبه ترتيب دوم و سوم شدند .

گفتني است ؛ نفرات برتر اين رقابتها درمسابقات اسكي روي چمن قهرماني جهان كه شهريورماه سال جاري براي اولين باردرپيست اسكي ديزين برگزارمي شود ، شركت خواهند كرد.