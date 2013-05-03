هشدار پلیس فتا در مورد کلاهبرداریهای پیامکی / روشها و شگرد کلاهبرداران

سرهنگ علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعدادی از افراد سودجو با ارسال پیامک انبوه به تلفن همراه شهروندان مبنی بر اینکه شما برنده مسابقه شده اید یا با عنوان شرکت در قرعه کشی هموطنان را تشویق به پیگیری جهت دریافت جایزه می کنند و ضمن افزایش حس کنجکاوی و اشتیاق مخاطبان و ایجاد ارتباط و با استفاده از روشهای مختلف فریب دهنده اقدام به کلاهبرداری می کنند. به طور مثال تعداد پیامکهای ارسالی به شهروندان مبنی بر اینکه «شما برنده شده اید» تا هموطنان را تشویق به دنبال کردن موضوع و دریافت جایزه می کند، افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این روش اشخاص با استفاده از حس اعتماد برخی افراد جامعه اقدام به کلاهبرداری از آنان می کنند. در این گونه پیامها فرد کلاهبردار با ارسال پیامکی به شخص قربانی وی را برنده جایزه (ماشین، حج و ...) اعلام کرده و از وی درخواست می کند آدرس و تلفن و مشخصات کامل خود را به شماره ای که اعلام می کند ارسال کند. فرد قربانی با توجه به کم هزینه بودن به اینکار اقدام کرده و بعد از ارسال اطلاعات، پیامی دریافت می کند مبنی بر اینکه اطلاعات ارسالی با اطلاعات فرد برنده شده همسان است. در مرحله بعد کلاهبردار با دادن شماره حساب، درخواست می کند از طریق اینترنت وجه مورد نیاز جهت انجام امور اداری ارسال جایزه را پرداخت کند یا آنها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و جابجایی وجه با دست خودشان به حساب فرد کلاهبردار را انجام دهد که بعد از واریز مبلغ متوجه می شوند از جایزه خبری نیست و به دام کلاهبرداران افتاده اند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان اطلاعات مهم حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و برای واریز مبلغ به حسابتان صرفا داشتن شماره حساب یا شماره کارت بانکی کافی است و بقیه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز اول یا دوم، کد CCV2، تاریخ انقضای کارت و حتی مراجعه شما به دستگاه خودپرداز هیچ لزومی ندارد. همچنین باید رمزهای بانکی خود را به صورت دوره ای تغییر دهید و از اعدادی مثل شماره شناسنامه، سال تولد و سایر اعدادی که قابل حدس زدن باشند استفاده نکنید.

سرهنگ نیک نفس تاکید کرد: در صورت دریافت چنین پیامکهایی از صحت پیامک ارسال شده، از طریق مراجعه به سایت رسمی آن موسسه یا مراجع صلاحیت دار یا تماس تلفنی با سایر شماره های تلفن رسمی اطمینان حاصل کنید. هموطنان عزیز می توانند تمام موارد مشکوک و کلاهبردارانه را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir جهت پیگیری گزارش کنند.