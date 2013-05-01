31 بيمار در بیمارستان محک تحت پيوند سلولهای بنیادی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، یکسال پیش در چنین روزی، تنها بخش فوق تخصصیِ پیوند سلولهای بنیادی با محوریت سرطان کودک در خاورمیانه، فعالیت خود را در بیمارستان فوق تخصصی محک آغاز کرد.

پیوند سلولهای بنیادی در کنار شیمی درمانی و رادیوتراپی یکی از روشهای اصلی در درمان بیماری سرطان است.

بخش پيوند سلولهای بنیادی بيمارستان فوق تخصصی محك از مهر ماه 1390 به عنوان یک پایگاه مرجع پیوند سلولهای بنیادی برای کودکان مبتلا به سرطان در کشور افتتاح شد و اولین بیمار این بخش در اردیبهشت 1391 پذیرش شد. در پایان سال 1391 نگاهی به عملکرد این بخش نشان ‌دهنده ثمره مشارکت هزاران انسان عاشق و نوید بخش روزهایی پر از موفقیت در آینده است.

در یک سال گذشته بخش پيوند بيمارستان محك 31 بيمار از سه و نیم تا 19 سال را از 19 شهر مختلف پذيرش و تحت پيوند سلولهای بنیادی قرارداده است.

از میان این پیوندها 17 مورد اتولوگ(پیوند از خود بیمار) و 14 مورد آلوژن(پیوند از دیگری به بیمار) بوده که از این میان یک مورد پیوند از پدر، هفت مورد از خواهر و چهار مورد از برادر بوده است. کودکانی که در این بخش تحت پیوند سلول‌های بنیادی قرار گرفته ‌اند 11 مورد مبتلا به هوچکین، هشت مورد مبتلا به سرطان خون از نوع ALL ، چهار مورد مبتلا به سرطان خون از نوع AML، دو مورد مبتلا به نوروبلاستوم، یک مورد مبتلا به رابدومیوسارکوم، یک مورد مبتلا به رتینوبلاستوم و یک مورد مبتلا به آنمی آپلاستیک (کم کاری مغز استخوان) بوده اند.

نخستین پیوند سلولهای بنیادی برای اولین بار برای درمان سرطان نوروبلاستوم برای یک کودک 4 ساله آذرماه 91 با موفقیت انجام شد.