كشف 800 كيلو گرم مواد مخدر در فارس/ دستگيري سارق به عنف در شيراز

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فارس از انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر و كشف 800 كيلو گرم مواد مخدر از قاچاقچيان طي يك هفته گذشته در استان فارس خبر داد.

سرهنگ محمد اسماعيل مصري در تشريح اين خبر اظهار كرد: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر فارس با اقدامات اطلاعاتي دو باند قاچاق موادمخدر که بصورت گسترده اقدام به تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح استان مي كردند را شناسايي كردند.

وي ادامه داد: از اين دو باند 800 كيلو گرم مواد مخدر كه شامل 425 كيلوگرم ترياك و 375 كيلو گرم حشيش مي باشد كشف شد.

رئیس پليس مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار كرد: در اين رابطه تعداد 9 دستگاه خودرو و پنج دستگاه تلفن همراه كشف و 10 نفر قاچاقچي نيز دستگير شدند.

سرهنگ مصري گفت: اين مواد در شهرستانهاي شيراز، مرودشت، ني ريز، سپيدان، لامرد و لارستان از قاچاقچيان كشف شده است.

کشف گازوييل قاچاق از سه اتوبوس در داراب

در بازرسي ماموران انتظامي شهرستان داراب استان فارس از سه دستگاه اتوبوس سه هزار و 400 ليتر گازوييل قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب با اعلام اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان داراب موفق شدند سه دستگاه اتوبوس حامل سوخت قاچاق را شناسايي و متوقف كنند.

سرهنگ حسين ديندارلو ادامه داد: اين سه دستگاه اتوبوس در حال عبور از جاده هاي اطراف شهرستان داراب بودند كه ماموران به اين خودرو ها مظنون و پس از متوقف كردن آنها سه هزار 400 ليتر گازوييل قاچاق كشف كردند.

وي اظهار كرد: در اين رابطه سه قاچاقچي سوخت به نام هاي "م-س" ، "الف- ع" و "ع- ق" دستگير و جهت ادامه تحقيقات به پليس آگاهي منتقل شدند.

سارق به عنف در شيراز دستگير شد

رئيس كلانتري 14 مدرس شيراز از دستگيري يك سارق به عنف در شيراز خبر داد.

سرگرد عبدالرحيم عبداللهي در اين خصوص گفت: ماموران اين كلانتري در حين گشت زني در حوزه استحفاظي خود بوده كه فردي به آنها مراجعه و اعلام داشته شخصي ناشناس با تهديد سلاح سرد مبلغ 100 هزارتومان و جه نقد از وي سرقت و به صورت پياده متواري شده است.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران به گشت زني خود در همان حوالي ادامه داده و سارق به هويت "م- ر" را مشاهده و دستگير كردند.

رئيس كلانتري مدرس شيراز بيان كرد: در بازرسي بدني از متهم يک تيغه سلاح سرد و مبلغ 100 هزارتومان وجه نقدکشف و به همراه شاکي جهت سير مراحل قانوني به کلانتري دلالت داده شدند.