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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۴

نماز جمعه این هفته به امامت امامی کاشانی اقامه خواهد شد

نماز جمعه این هفته به امامت امامی کاشانی اقامه خواهد شد

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله امامی کاشانی اقامه خواهد شد و سردار خراسانی به مناسب سالروز تشکیل بسیج سازندگی به ارائه گزارش می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران نماز عبادی،سیاسی این هفته تهران به امامت آیت الله امامی کاشانی اقامه خواهد شد.

مراسم این هفته  نماز جمعه از ساعت11:45 با تلاوت ایاتی از قران کریم در دانشگاه تهران آغاز می‌گردد پس از آن بیانیه اجلاس علما و بیداری اسلامی قرائت خواهد شد.

در ادامه سردار مجید خراسانی در آستانه 17 اردیبهشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای به ارائه گزارش می‌پردازند.سپس حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت 12 اردبیهشت،سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و هفته معلم پیش از خطبه‌ها به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

کد مطلب 2045118

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