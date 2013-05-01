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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

صمدی در گفتگو با مهر:

57 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای همدان ایجاد شد

57 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای همدان ایجاد شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: در هفته جاری 57 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای همدان ایجاد شد و شاخص بورس در این هفته افزایش دو هزار و 485 واحدی داشت.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته­ جاری تعداد 16 میلیون و 704 هزار و 505 سهم به ارزش 145 میلیارد و 153 ميليون و 790 هزار و 836 ريال در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: 51 درصد از معاملات اين هفته مربوط به خريد سهام و 49 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی ابراز داشت: اين تعداد سهام متعلق به 141 شركت است و در اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 57 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

صمدی در پایان گفت: شاخص كل قيمت در هفته­ جاری معادل 44 هزار و 537 واحد بود كه نسبت به هفته­ مشابه اش دو هزار و 485 واحد افزایش داشت.

کد مطلب 2045144

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