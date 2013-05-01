ارايه الگوي متناسب با فرهنگ فاطمي در جامعه ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز بعد از ظهر چهارشنبه در جمع بانوان فرهنگی و فرهیخته اردبیل اضافه کرد: جامعه اردبيل جامعه اي متدين و برخوردار از عرق مذهبي است و باید این الگوها پررنگ شود.

وی با اشاره به توطئه هاي پي در پي دشمنان یادآور شد: ايران با اقتدار تمام توانسته است در مقابل هجمه فرهنگي دشمنان كه روزانه بالغ بر يك هزار ساعت برنامه از طريق رسانه ها و شبكه هاي ماهواره اي متعدد عليه كشورمان پخش مي كنند، بايستد.

معاون سياسي، امنيتي استاندار اردبيل همچنین در این راستا از تشكيل "كميته ترويج فرهنگ فاطمي" در استان اردبیل طی سال جاري خبر داد و هدف از تشكيل اين كميته را تدوين برنامه جامع فاطمي عنوان كرد.

وی بر ضرورت تداوم و استمرار ترويج فرهنگ فاطمي در سال جاري كه آغاز و پايانش مصادف با ايام فاطميه است، تاكيد كرد، و متذکر شد: حضور خودجوش و پرشور مردم در مراسم و مناسبت هاي مذهبي از جمله ایام سوگواری فاطمیه و تولد دخت نبی اکرم قابل تحسين و تقدير است.

دست باز كميته ترويج فرهنگ فاطمي را متشكل از معاونت سياسي، امنيتي استانداري، دفتر امور بانوان و خانواده، سپاه حضرت عباس (ع)، صدا و سيماي مركز اردبيل، تبليغات اسلامي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمانداري اردبيل و سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري اردبيل عنوان کرد.