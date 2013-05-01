حضور حداکثری در انتخابات تجلی حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رودبار افزود: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و دشمنان نظام سعی در ضعیف جلوه دادن جایگاه ریاست جمهوری در بین مردم ایران هستند.

وی همچنین با بیان اینکه ملت ایران تحریم های دشمنان را به فرصتی برای خودکفایی، توسعه و آبادانی ایران اسلامی تبدیل کرده اند، اظهارداشت: تهدیدها و تحریم ها اثری بر روند پیشرفت کشور ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تصریح اینکه دولت تا آخرین روز مسئولیت برای خدمت به مردم تلاش می کند، گفت: مسئولان باید در نظام اسلامی ارائه خدمت بی منت به مردم را برای خود افتخاری بزرگ بدانند.

وی همچنین به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم مانند همیشه با در نظر داشتن معیارهای انتخاب اصلح، در دو انتخابات پیش رو نیز حضوری پرشور خواهند داشت.

حسینی همچنین به ظرفیت ها و استعدادهای رودبار اشاره کرد و اظهارداشت:مسئولان با همت عالی، این شهرستان را که بر اثر زلزله آسیب های جدی دیده بود، آباد کردند.

وی ادامه داد: از پتانسیل بالای کشاورزی این منطقه باید برای صادرات محصولات استفاده بهتری شود تا مردم با دلگرمی بیشتری کار را انجام دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رودبار را زادگاه شهیدانی همچون شهید سید یونس رودباری دانست و عنوان کرد: این شهید بزرگوار با تبعیت از فرامین امام راحل، علیه رژیم ستمشاهی بپا خواست و سرانجام، شهد شیرین شهادت نوشید.

وی همچنین بر ضرورت ساخت فیلم سینمایی از زندگانی شهید سید یونس رودباری برای آشنا کردن بیشتر مردم و جوانان با سیره این شهید تأکید کرد.

" سید محمد حسینی " در بدو ورود به رودبار با حضور در مزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهیدان والامقام انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد.

شهرستان رودبار در 67 کیلومتری جنوب مرکز استان گیلان واقع است.