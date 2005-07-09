سولانا از فلسطين و سرزمينهاي اشغالي ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لبناني ديلي استار، "كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا گفت: سولانا در سفر خود اعلام خواهد كرد كه عقب نشيني از غزه ، واقعه بسيار مهمي خواهد بود كه بايد از اين فرصت استفاده كرد اما اين مساله بايد گامهاي ديگري را هم در راستاي عملي كردن "نقشه راه " در پي داشته باشد.

گالاچ همچنين گفت كه سفر سولانا با ديدار از مصر و ملاقات با رهبران اين كشور از جمله "حسني مبارك" رئيس جمهور، ابو الغيط وزير خارجه و همين طور عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب آغاز خواهد شد.

سولانا پس از ديدار با مقامات مصري دو روز از اسرائيل ديدار خواهد داشت و در اين ديدار با آريل شارون نخست وزير، سيلوان شالوم وزير امور خارجه و همچنين شائول موفاز وزير دفاع و ساير مقامات ارشد اين رژيم گفت وگو خواهد داشت و سپس با محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان ، احمد قريع نخست وزير و ناصر قدوه وزير امور خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار و گفت وگو خواهد كرد.