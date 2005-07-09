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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۳

در سفري چهار روزه

سولانا از فلسطين و سرزمينهاي اشغالي ديدار مي كند

خاوير سولانا كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا فردا سفر چهار روزه خود به سرزمينهاي اشغالي و فلسطين را در راستاي تقويت حمايت اروپا از طرح قريب الوقوع تخليه غزه آغاز خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه لبناني ديلي استار، "كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا گفت: سولانا در سفر خود اعلام خواهد كرد كه عقب نشيني از غزه ، واقعه بسيار مهمي خواهد بود كه بايد از اين فرصت استفاده كرد اما اين مساله بايد گامهاي ديگري را هم در راستاي عملي كردن "نقشه راه " در پي داشته باشد.

گالاچ همچنين گفت كه سفر سولانا با ديدار از مصر و ملاقات با رهبران اين كشور از جمله "حسني مبارك" رئيس جمهور، ابو الغيط وزير خارجه و همين طور عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب آغاز خواهد شد.

سولانا پس از ديدار با مقامات مصري دو روز از اسرائيل ديدار خواهد داشت و در اين ديدار با آريل شارون نخست وزير، سيلوان شالوم وزير امور خارجه و همچنين شائول موفاز وزير دفاع و ساير مقامات ارشد اين رژيم گفت وگو خواهد داشت و سپس با محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان ، احمد قريع نخست وزير و ناصر قدوه وزير امور خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

کد مطلب 204520

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