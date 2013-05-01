پیام مشترك حدادعادل، قالیباف و ولایتی در بزرگداشت روز معلم و كارگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ائتلاف پیشرفت، متن اطلاعیه به این شرح است:



بزرگداشت روز معلم و كارگر و تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله این مجاهدان فرهنگ و كار، سنت حسنه و عمل صالحی است که موجبات رحمت حضرت حق می شود و تعلیم و تعلم، كار و تولید را در جایگاه شایسته خود به افكار عمومی ارایه می كند. در عین حال كه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، كار و كارگری و تعلیم و تربیت، تعیین كنندگی خاصی در تعالی جامعه داشته و به جرات می توان گفت، معلمان و كارگران، دلبسته ترین افراد جامعه به انقلاب و نظام اسلامی‌اند.



ائتلاف پیشرفت ضمن تبریك ایام پرسرور ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن، در زمینه بزرگداشت روز معلم و كارگر لازم می داند چند نكته ای را خدمت ملت رشید ایران یادآور شود:



1- ارزش و تقدیر از مقام معلم و معلمان كه در سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری قرار دارد، فرصت مغتنمی است تا مروری جامع بر افكار آن شهید گرانقدر صورت گیرد. استاد مطهری كه ما خود را از شاگردان او می دانیم علاوه بر مجاهدت و تلاش کم نظیر در فراگیری علوم مختلف، به عنوان معلمی آگاه به زمان خود، نقشی کم نظیر در روشنگری، گسترش تزکیه و تهذیب در میان جوانان، انتقال مفاهیم و ارزشهای دینی به دانشگاه ایفا نموده است و بر همین اساس است كه رهبر حكیم انقلاب، خواستار احیاء و ترویج «مکتب علمی و فلسفی» این استاد گرانقدر شده اند.



استاد مطهری، افزون بر آگاهی از مشکلات و مسایل فرهنگی و اجتماعی مسلمانان و کوشش در جهت رفع آن، از وضع حاکم بر جهان اسلام رنج می برد و تمام همت خود را بر این نهاد تا بسترسازی اصلاح فراگیر زندگی و جامعه جهانی مسلمان صورت گیرد. امروز پایه های فكری او زمینه ای شده تا شكوفایی و بالندگی امت اسلامی را با عنوان ارزشمند «بیداری اسلامی» را شاهد باشیم.



2- هر سال در این روزها برای تقدیر از مقام معلم و كارگر و تقدیر و تشکر از آنان، برگزاری مراسم های مختلف را شاهد هستیم لیكن آنچه که در پس این برنامه های پر زرق و برق به ورطه فراموش سپرده شده، مشكلات معیشتی معلمان و كارگران از جمله دغدغه افزایش حقوق، مسکن و بیمه آنهاست.



از یك طرف معلمان بار اصلی فرهنگ سازی و آموزش كه عمدتا در آموزش و پرورش متمركز است را به دوش می كشند و از طرف دیگر، كارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید ملی مشغول حماسه آفرینی اقتصادی هستند لیكن افزایش مستمر قیمت ها، بی توجهی به امنیت شغلی و مسایل تامین اجتماعی، موجب فشار به این حماسه سازان عرصه فرهنگ و تولید ملی شده است. بر همین اساس انتظار می رود با اصلاح برخی قوانین و ارایه راهكارهایی، پاسخ فوری به مشكلات فوری معلمان و كارگران داشته باشیم.



3- متاسفانه بیش از یك دهه است كه نظام آموزشی دچار تغییرات و روزمرگی شده و از ثبات لازم برخوردار نیست لذا ضرورت دارد ثبات در نظام آموزشی و عقلانیت بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و از تصمیمات شتاب زده، بدون توجه به نظرات كارشناسی، خودداری شود.



4- اكنون بر مسوولین اجرایی فرض است كه وظیفه مهم خود را ایجاد زمینه كار، اشتغال و افزایش تولید بدانند، بر این اساس در مرحله اول بایستی شرایط مناسب فرهنگى كار، اشتغال و تولید را فراهم نماید و در ادامه سازوكارهای لازم اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى به‏كار گیرند. بی تردید رونق تولید و تبیین ضرورت اشتغال موجب كاهش بیكاری می شود و لذا بایستی به تقویت باور و بینش در مورد كار تلاش و پشتكار در سطح جامعه بپردازیم و رفتارهاى متناسب با شكوفایى تولید و اشتغال را به‏شدت پشتیبانی نماییم.

والعاقبه للمتقین

غلامعلی حدادعادل، محمد باقر قالیباف، علی اكبر ولایتی