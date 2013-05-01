100 برنامه در خراسان شمالي اجرا مي شود/ اعزام 6700 زائر به مرقد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سالاري عصر چهارشنبه در نشست سالگرد ارتحال امام خميني(ره) در بجنورد عنوان كرد: در بيست و سومين سالگرد ارتحال ملكوتي امام(ره) حدود شش هزار و 700 زائر از خراسان شمالي به مرقد امام اعزام مي شوند.

وي با بيان اينكه 130 دستگاه اتوبوس براي عزيمت اين تعداد زائر به مرقد امام(ره) پيش بيني شده است، اضافه كرد: ثبت نام زائرين از 15 ارديبهشت ماه آغاز و تمامي اعزام ها نيز در 13 خرداد انجام مي شود.

حجت الاسلام سالاري در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در خراسان شمالی، افزود: هشت كمیته برای برگزاری آیین سالگرد حضرت امام در این استان تشكیل شده و با فعاليت اين كميته ها در ايام ارتحال بيش از 100 برنامه مختلف در خراسان شمالي برگزار خواهد شد.

به گفته وي صدور بيانيه، فضاسازي محيطي، برگزاري نمايشگاه هاي عكس و پوستر، برپايي نشست هاي تحليلي، برگزاري برنامه هاي فرهنگي و ورزشي و ... از جمله برنامه هاي شاخص ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در اين استان است.

در ادامه اين نشست كميته هاي هشت گانه ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در خراسان شمالي برنامه هاي خود را براي برگزاري هرچه بهتر مراسمات اين ايام ارائه دادند.



