25کارگر و کارفرمای نمونه در چهار محال و بختیاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شیوندی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از کارگران نمونه چهار محال و بختیاری اظهار داشت: کارگران نقش برجسته ای در جامعه ایفا می کنند.



وی تصریح کرد: کارگران به عنوان نیروی محرک و چرخه اقتصاد نقش برجسته و ویژه ای در پیشرفت کشور دارند و باید از این قشر حمایت شود.



شیوندی با اشاره به اینکه کار و تلاش در دین اسلام بسیار سفارش شده، بیان داشت: باید برای رفع مشکلات کارگران چاره ای اندیشید.



وی ادامه داد: سال گذشته در این استان کم ترین دادخواست به وزارت تعاون بابت حل مسائل کارگری و مسائل حقوقی و فنی بین کارگر و کارفرما داده شده است.



شیوندی یادآورشد: سال گذشته 17 کارگر نمونه در این استان و یک کارگر نمونه از این استان در کل کشور شناخته شد.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری بیان داشت: تشکل های کارگری در سال گذشته تقویت شدند و در اکثر واحد های زیر مجموعه استانی مسائل کارگری پیشی گرفته است.



شیوندی اذعان داشت: سال گذشته 26 هزار نفر از جمله کارگران متقاضی مسکن مهر بوده اند و در سایت وزارت کار ثبت نام کرده اند و این ثبت نام تا پایان اردبیهشت ماه ادامه دارد و افراد متقاضی باید مدارک را تکمیل و به اداره کل دارایی تحویل دهند.