ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طرح آمایش بیگانگان افغانی از سوی وزارت کشور ابلاغ شده و یازدهم خرداد ماه در دو مرحله انجام می شود.

وی افزود: در مرحله نخست پیش ثبت نام ها و در مرحله دوم نیز مراجعه حضوری اتباع به مراکز مربوطه از اول تیرماه 92 صورت می گیرد.

افزایش دو برابری سهمیه طرح اتباع غیر مجاز در البرز

رجبی با اشاره به افزایش سهمیه طرح اتباع غیر مجاز نسبت به سال گذشته اذعان داشت: سهمیه طرح اتباع غیر مجاز در استان البرز سال گذشته 4 هزار 800 نفر بوده است که سالجاری با 8 هزار 118 نفر، با افزایش دو برابری همراه بوده است.

وی افزود: این اقدام به همت نیروی انتظامی صورت گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز همچنین در بخش دوم صحبت های خود اظهار داشت: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بزودی 9 دفتر کفالت اتباع بیگانه نیز در استان البرز راه اندازی می شود.

وی افزود: در این دفاتر در قالب موسسات خصوصی رابط بین دولت واتباع بیگانه خواهند بود و علاوه بر امور آمایش، صدور گذرنامه نیز در آن صورت می گیرد.