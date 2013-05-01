اختتاميه جشنواره ملي خليج فارس در آيينه مطبوعات در استان كرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ميلاد بانوي دو عالم مراسم اختتاميه جشنواره ملي خليج فارس در آيينه مطبوعات عصر چهارشنبه در محل تالار وحدت كرمانشاه برگزارشد.

در اين مراسم حجت الاسلام محمد آفتابي ضمن تبريك ميلاد حضرت زهرا(س) و امام راحل گفت: جشنواره خليج فارس از جمله جشنواره هايي است كه در طي يك روند سرعتي برگزار و موضوعاتي نيز براي هر استان تعيين شد.

معرفي خليج فارس و پرداختن به آن موضوعي بود كه به استان كرمانشاه و تحت عنوان جشنواره ملي خليج فارس در ايينه مطبوعات واگذار شد.

حجت الاسلام آفتابي با اشاره به موقعيت جغرافياي، اقتصادي و استرات‍ي خليج فارس گفت: خليج فارس نامي است كه ريشه در تاريخ كهن جهان دارد و يونانيان اولين ملتي بودند كه از اين خليج با نام درياي پارسه ياد كرده اند.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه افزود: با توجه به اسناد تاريخي موجود نام خليج فارس به لحاظ عقلان يك نام بديهي است و دشمنروي اين بديهي نيز كار كرده و با مطرح كردن چنين مباحثي تنها سعي در منحرف كردن افكار دارد.

حجت الاسلام آفتابي افزود: با توجه به تدابير دشمنان ما بايد به ساير مسائل توجه كرده و دشمنان را نااميد و مانع از ضره هاي آنان شويم.

وي ادامه داد: ملت ايران ملتي بابصيرت است كه از ارزش هاي خود به نحو احسن پاسداري كرده و اجازه هيچ تعرضي را حتي به يك وجب از خاكش نخواهند داد.

وي در بخش ديگر از سخنانش با تقدير از هفته نامه نقدحال كه اولين نشريه غربي با گستره توزيع ابوموسي است گفت: براي ما باعث افتخار است كه چنين نشريه اي در استان كرمانشاه فعاليت كرده و علاوه بر 5 استان غرب و تهران جزيره ابوموسي را نيز تحت پوشش دارد.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه در بخش ديگر از برگزاري جشنواره موسيقي خليج فارس در اواخر ارديبهشت در استان كرمانشاه خبرداد.

حجت الاسلام آفتابي از برنامه ريزي براي 6 ماهه آينده خبرداد و گفت: ما در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه تا 6 ماه آينده برنامه ريزي انجام داده و با مشكلي مواجه نخواهيم بود اما براي طي مسير در ادامه راه بايد منتظر بودجه هاي تخصيص از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد باشيم و اميدواريم اين بودجه ها به نحوي باشد كه كشور در زمينه فرهنگي ارتقا يافته و دچار ركود نشود.

در ادامه اين مراسم هيئت داوران بيانيه اي را قرائت كرد و از زحمات فعالان عرصه مطبوعات در معرفي و ارائه مطالب مستند بر تاييد نام خليج فارس تاكيد كرد.

در پايان اين مراسم هيئت داوران نفرات برتر را معرفي و از آنها تقدير كرد.

هيئت داوران در بخش تير كسي را حائز رتبه اول و سوم نداست و تنها رتبه دوم را معرفي و جايزه اين بخش را به چنگيز قياسي از هفته نامه كرمانشاه اهدا كرد.

هيئت داوران در بخش سرمقاله بهمن ويسي از نشريه نسل فردا ( استان اصفهان ) را حائز رتبه اول و غلامرضا نوري علا را به خاطر سرمقاله ابو موسي را آباد كنيم حائز رتبه سوم معرفي كرد.

هم چنين در اين بخش هيئت داوران كسي را حائز رتبه دوم ندانست.

در بخش مقاله هيئت داوران جايزه اول را به منصور باقوتي، جايزه دوم را مشتركن به آقايان عباس غفوري و علي رضايي از تبريز و جايزه سوم را به تورج سليمانيان از روزنامه جام جم اهدا كرد.

