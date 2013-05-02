به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه شامگاه چهارشنبه با هدف بررسی مسائل و مشکلات فراروی خرید تضمینی گندم در استان گلستان تشکیل شد.

سیاوش حسین پور مدیرکل غله استان گلستان در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه در خصوص چگونگی خرید تضمینی گندم با اولویت بخش دولتی و پایش ظرفیت ذخیره سازی استان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

حسین پور در خصوص ضرورت برگزاری این جلسه در استان خاطرنشان کرد : با تحقق این نشست توانستیم با هم فکری و تبادل نظر بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود در خصوص سیاست گذاری در زمینه چگونگی ادامه و یا آغاز فعالیت برخی از کارخانجات آردسازی استان را رفع کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه یادآور شد : از نتایج مهم و اساسی این جلسه آن بود که مسئولین ارشد شرکت بازرگانی دولتی ایران از نزدیک با مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه اهداف بلند مدت و اجرای بخشنامه های صادره از سوی ایشان آشنا و برای رفع آنان تلاش وافر و قابل ستایشی کردند.

وی افزود : در حاشیه این نشست برخی از صاحبان صنایع تبدیلی ( کارخانجات آردسازی ) با حضور در جلسه از نزدیک مسائل و موارد پیرامون حوزه کاری خود را برای مسئولین ارشد شرکت مطرح و ایشان نیز با صدور دستور مقتضی مشکلات آنان را طبق ضوابط رفع و رجوع کردند.