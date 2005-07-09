توني بلر: جهان بايد ريشه هاي تروريسم را مورد بررسي قرار دهد

توني بلر نخست وزير انگليس ضمن تاكيد بر اين مطلب كه اقدامات امنيتي به تنهايي نمي تواند كشورش را از حملات تروريستي مصون بدارد، گفت : دنيا بايد به دلايل اساسي تروريسم بپردازد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نخست وزير انگليس دو روز پس از حملات تروريستي در لندن كه حداقل 50 كشته و 700 زخمي برجاي گذاشت در گفت وگو با راديو بي بي سي گفت : دلايل اصلي تروريسم بايد ريشه كن شود .



وي افزود : احتمالا با اين نوع تروريسم ، راه حل نمي تواند اقدامات امنيتي باشد .



بلر گفت : اگر شما جاي دولت باشيد هر كاري را بتوانيد براي محافظت از مردمتان انجام خواهيد دارد .



نخست وزير انگليس تاكيد كرد : اگر تروريستها آماده هستند كه مردم را در قطارها يا اتوبوس به طور تصادفي منفجر كنند شما اگر بتوانيد تمام جهان را تحت نظارت داشته باشيد نمي توانيد اين حوادث را متوقف كنيد . ما بايد اقدامات لازم راانجام دهيم و به مسائل اساسي نيز در اين ميان بايد پرداخته شود .



وي درباره اقداماتي كه دولت انگليس بايد انجام دهد اظهار داشت : دولت بايد بسيار محتاطانه عمل كند تا در مبارزه با تروريسم آزاديهاي مردم را محدود نكند.