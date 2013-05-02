به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي با اشاره به برگزاری دوره تربیت مربی نهضت پیشاهنگی در خراسان جنوبي اظهار كرد: نهضت پیشاهنگان جمعیت هلال احمر به منظور پرورش نوجوانان و جوانان در زمینه امداد، ارشاد، ابلاغ و تربیت مدیرانی شایسته برای ایران اسلامی در اين استان تشکیل شده است.

غلامرضا صبوري ادامه داد: نخستین دوره تربیت مربی نهضت پیشاهنگی هلال احمر خراسان جنوبي با حضور 50 نفر شرکت‌کننده با همت معاونت امور جوانان و با حضور جوانان استان برگزار شد كه در اين دوره مربيان زندگی در شرایط سخت و فراگیری مسائل اعتقادی را آموزش دیدند.

معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي خدمت بي منت و بدون غرض رااز صفات برجسته اوليا دانست و گفت: با توجه به اين صفات اگر به نيازمندي خدمت شود هم عبادتي انجام داده و هم در راستاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي قدم برداشته ‌ايم.

صبوري فرصت جواني را براي خدمت به مردم بسيار ارزشمند و از نعمات بزرگ خداوند دانست و تصريح كرد: در اين راستا از سيد و سرور سالار شهيدان(ع) توصيه و تاكيد شده كه در گره‌ گشايي گره‌هاي كور مردم هيچ وقت خسته نشويد و گره‌ گشايي از مردم را از نعمات خداوند به حساب آوريد.

وي به حضور جوانان در هلال احمر اشاره کرد و افزود: توسعه مشارکت جوانان در تصمیم ‌گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به خود و تربیت و آموزش جوانان به منظور آماده ‌سازی آنها در انجام خدمات امداد و عام ‌المنفعه از مهم‌ ترین اهداف تشکیل معاونت جوانان در اين جمعيت است.

عضويت بيش از 1300 جوان در كانون دانشجويي هلال احمر فردوس

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس از عضويت يك هزار و 312 جوان در كانون دانشجويي جمعيت هلال احمر اين شهرستان خبر داد.

سيد حسين لاژوردي به تشكيل كانون هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به خود و تربیت و آموزش جوانان به منظور آماده‌سازی آنها در انجام خدمات امداد و عام‌المنفعه از مهم ‌ترین اهداف اين كانون‌ها است.

وي ادامه داد: كانون‌هاي دانشجويي در فعاليت‌هايي مانند طرح مسافران نوروزي، هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي، هفته هلال احمر و دهه فجر همكاري مي‌ كنند.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس با بيان اينكه خلاقیت و ابتکار کانون های هلال احمر دانشجویی نقش به سزایی در پیشبرد اهداف اين جمعیت دارد، گفت: وجود اين کانون‌ها زمینه افزایش ضریب ایمنی را فراهم ‌می ‌کند.

لاژوردي تصريح كرد: حضور جوانان دانشجو در کانون های هلال احمر دانشجویی، گامی مؤثر در راستای آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه است.

وي با بيان اينكه يك هزار جوان در كانون دانشجويي دانشگاه پيام نور شهرستان فردوس عضو هستند، افزود: از اين تعداد 560 نفر خواهر و 422 نفر برادر هستند.

رئيس جمعيت هلال احمر فردوس تعداد اعضاي كانون دانشجويي دانشگاه آزاد اين شهرستان را 310 نفر عنوان كرد و گفت: از اين تعداد 70 نفر خواهر و 240 نفر برادر هستند.