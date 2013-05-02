به گزارش خبرنگار مهر، زندگی و سیره حضرت زهرا ( س) به قدری آموزنده و جذاب است كه هر زن آزاده ای در جهان او را چونان قدیسه ای تحسین می كند؛ زنی كه تولدش از دامن خدیجه كبری، همسر پیامبر گرامی اسلام (ص) و در كانون نخستین خانواده اسلامی با نغمه های آسمانی و تسبیح قدسیان همراه شد و شب میلادش را عرشیان به بانگ تكبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند لقب كوثر به او عطا كرد؛ زیرا وی سرچشمه تمام خوبی های جهان است.

و چه زیبا تولد این بانوی گرانقدر به ابتكار بنیانگذار جمهوری اسلامی– امام خمینی (ره) – آغاز هفته زن و روز مادر نام گرفت؛ اگر روزی باید روز زن یا روز مادر باشد، چه روزی والاتر و افتخار آمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا (س) است؛ زنی كه افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارك اسلام عزیز می درخشد.

و منزه است آن خدایی که جمال مطلق است و جلوه ای از جمال خویش را در خلقت زن به نمایش گذاشته است که "زن، در آئینه جمال و جلال"، گاه می شود مریم مطهره؛ گاه می شود آسیه مؤمنه، گاه می شود خدیجه کبری و گاه فاطمه زهرا صلوات الله علیه، که کوثر اعطایی حضرت حق به بهترین مخلوقاتش است.

شناخت حضرت فاطمه (س) و شناساندن ايشان امری ضروري

نماينده ولي فقيه در استان سمنان، شناساندن حضرت زهرا (س) را امري ضروري دانست و با بيان اينكه براي شناساندن مكتب حضرت فاطمه و شناخت آن مكتب بايد گامي موثر برداشته شود، اظهار داشت: دشمنان اسلام اجازه ندادند تا مكتب آن حضرت شناخته شود.

آیت الله سید محمد شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه شناخت حضرت زهرا (س) شناخت شناسنامه اي نيست تصريح كرد: بلكه با شناخت حقيقت مي توان آن حضرت را شناخت و از برنامه زندگاني و حيات آن حضرت مانند ساده زيستي و تربيت فرزندان، همه و همه را الگو قرار داد.

وی با بیان اینکه سخن گفتن درباره شخصيت حضرت فاطمه (س) در ابعاد گوناگون آسان نيست چرا كه ابعاد گوناگوني همچون ابعاد قرآني، حديثي، تاريخي و ديگر ابعاد، شخصيت آن حضرت را تشكيل داده است اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) الگوي تمام و كمال براي زنان جهان است و بايد از قرآن و حديث و تاريخ الگوگيري كنيم.

امام جمعه سمنان علم حضرت زهرا (س) را غير بشري دانست و اظهار داشت: آن حضرت علم خود را از پدر آموخته است، علم او بشري نيست بلكه علم را از عالم بالا گرفته شده است.

حضرت زهرا (س) مظهر عبادت و علم به خداوند بود

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه هدف واقعی از خلقت به فرموده قرآن کریم، عبادت پروردگار و شناخت او است، حضرت زهرا (س) را مظهر عبادت و علم به خداوند دانست و با اشاره به خضوع و تضرع آن حضرت در جایگاه بندگی خداوند متعال، افزود: آن حضرت به مقامی دست یافته بود که فرشتگان الهی بر او وحی می‌کردند و امیرالمومنین (ع) آن مطالب را مکتوب می‌کرد و در نتیجه کتاب صحیفه فاطمه (س) ایجاد شد.

وی، حضرت زهرا (س) را مقصود از خلقت پیامبر اکرم (ص) برشمرد و تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) و امیرالمومنین (ع) هدف خلقت پیامبر (ص) را محقق می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به این که مقام حضرت زهرا (س) در عالم خلقت ممتاز و استثنایی است، خاطرنشان کرد: آن حضرت الگو و پیشوای حضرت مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی (س) و تمام زنان تاریخ است.

فاطمه ‌زهرا (س) منشأ نور است

مسئول نمایندگی ولی‏فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان نیز با بیان اینکه، فاطمه ‌زهرا (س) منشأ نور است و برای رسیدن به نور و درک عظمت آن حضرت (س) باید نورانی شد که لازمه آن معنویت است، افزود: علت تجمع و بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) محبتی است که در دل شیعیان وجود دارد و این محبت باید در عمل و رفتار به منصه ظهور و بروز برسد.

حجت‏الاسلام جعفر رعایتی با تأکید بر اینکه خداوند بدون امتحان و آزمایش هیچ فردی را بزرگ نمی‏کند، گفت: ائمه اطهار (ع) و پیامبران همگی مورد آزمایش و امتحان‏های سخت الهی قرار گرفتند و پس از آن به کمالات انسانی دست یافتند.

وی اظهار داشت: شیعیان موظف هستند تا زمانی که زنده‏اند با عملشان ثابت کنند که پیرو فاطمه(س) هستند و این پیروی باید با انتقال به نسل‏های بعدی تداوم یابد.

بانوان باید از حضرت زهرا(س) ولایت‏مداری را بیاموزند

مسئول نمایندگی ولی‏فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با بیان اینکه بانوان باید از حضرت زهرا(س) ولایت‏مداری را بیاموزند، افزود: فاطمه‌ زهرا (س) در راه دین و ولایت جان خود را ایثار کرد؛ بنابر این ما نیز که پیرو مکتب فاطمی هستیم و باید در راه ولایت ایثار کنیم.

رعایتی تصریح کرد: دفاع از ولایت مخصوص شرایط جسمی مناسب نیست، انسان می‏تواند با شرایط بد جسمی هم از ولایت و دین خدا دفاع کند.

وی گفت: زن مسلمان می‏تواند با حفظ حریم الهی و رعایت حجاب اسلامی در صحنه‏های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضوری مؤثر داشته باشد، چرا که بهترین زنان عالم هستی حضرت فاطمه ‌زهرا (س) و دختر بزرگوارش حضرت زینب (س) بهترین الگو برای عالمیان خصوصاً زنان هستند.

حضور کارساز زنان مسلمان در صحنه های حساس اجتماعی

مسئول نمایندگی ولی‏فقیه در سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: زنان مسلمان نشان دادند که می‏توانند هم حجاب را رعایت کنند و هم در صحنه های حساس حضوری کارساز داشته باشند.

رعایتی گفت: فاطمه ‌زهرا (س) در خانه ‏ای پرورش یافت که نمونه والای حُسن خُلق، سلامت طبع، دانش، بینش، هدایت و بالاتر از همه مهبط وحی الهی بوده و از این جهت، مثال کمال و انسانیت، عفت، پاکی، متانت و آگاهی است.

وی ضمن تاکید بر اینکه سعی می‏کنیم در راه فاطمه ‏شناسی قدم بر داریم گفت: چرا که قدم گذاشتن در این راه منجر به کسب موفقیت‏های بزرگ و شکست نقشه‏های شوم دشمنان نظام می‏شود و آرزوی فاطمه (س) که ظهور حضرت مهدی(عج) است، ثمر می‌دهد.

زنان خالق حماسه های بزرگ در انقلاب اسلامی بوده اند

استاندار سمنان گفت: بانوان ایران اسلامی با الگو قرار دادن زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) حماسه های بزرگی در دوران انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و دیگر عرصه های فرهنگی، اجتماعی خلق کردند.

عباس رهی ابراز امیدواری کرد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته شاهد حضور گسترده و آگاهانه زنان و بانوان در خلق این دو حماسه در راستای افزایش عزت، اقتدار و شکوهمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.

وی افزود: سالروز ولادت با سعادت و فرخنده کوثر قرآن، دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) صدیقه طاهره، اسوه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مصادف شده با رویداد ارزشمند سالروز تولد امام خمینی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی که با رهبریهای خردمندانه خودش اسلام ناب محمدی (ص) را که به فراموشی سپرده شده بود حیات دوباره ای بخشید و بارقه امید و رهایی را در دل مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان جهان زنده کرد.

استاندار سمنان گفت: به مناسبت ولادت بزرگ بانوی اسلام از مقام والا و ارزشمند مادران گرامی و زنان و بانوان عزیز جامعه اسلامی تجلیل و تکریم می شود.

حضرت فاطمه زهرا (س) پیوند دو رکن درخشان نبوت و امامت است

رهی حضرت فاطمه زهرا (س) را تجلی گاه مهربانی و فیض الهی و تبلور آموزه های نجات بخش اسلام و پیوند دو رکن درخشان نبوت و امامت دانست و افزود: زندگی و سیره و روش آن حضرت در مقام دختر گرانقدر پیامبر خدا (ص) در جایگاه همسر فداکار امیرمومنان و مولای متقیان حضرت علی (ع) و به منزله مادر ائمه اطهار (س) هر یک درس و شیوه ارزشمند و پرارزشی است که همواره باید مدنظر جامعه اسلامی به خصوص بانوان و زنان قرار گیرد.

وی با تبریک ایام فرخنده میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به بانوان، همسران و مادران شهیدان و ایثارگران والامقام، یاد و خاطره پیر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تمامی شهیدان والامقام را گرامی داشت.

برگزاری بیش از 700 برنامه با محوریت بسیج جامعه زنان در استان سمنان

مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان با اشاره به برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر افزود: 760 برنامه با محوریت برنامه های بسیج جامعه زنان در این هفته برگزار می شود.

مهین نوروزی فر گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی، برنامه های علمی و تحقیقاتی، آئین های تقدیر، نمایشگاه، مسابقات ورزشی و فرهنگی و ... از برنامه های در نظر گرفته شده طی هفته بزرگداشت مقام زن در استان سمنان است.

وی گفت: گسترش فرهنگ و سیره فاطمی، معرفی الگوهای اسلامی به زنان، تجلیل از مادران نمونه، تبیین حجاب اسلامی و تاکید بر جایگاه و نقش زن در جمهوری اسلامی اهداف برگزاری این هفته است.

به گفته مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان، نگاه جمهوری اسلامی به زن مسلمان تاکید بر نقش محوری زن در تحکیم بنیان خانواده است و به زن نگاه ارزشی و انسانی دارد.

نوروزی فر خواستار ترویج فرهنگ فاطمی در هفته زن شد و گفت: برنامه های این هفته باید به معرفی بیشتر سیره فاطمی معطوف باشد.

وی، بی توجهی به فرهنگ فاطمی را خلا زندگی امروزی عنوان کرد و ادامه داد: باید برای اطلاع رسانی نحوه حجاب، شرایط زندگی و ویژگی های حضرت فاطمه در این هفته تلاش شود.

نوروزی فر تصویب احداث مجتمع فرهنگی اجتماعی بانوان را از دستاوردهای چهارمین سفر ریاست جمهوری به این استان ذکر کرد و اظهار داشت: سفر چهارم رئیس جمهوری و دولت به این استان برکات فراوانی داشت که توجه به امور بانوان با تصویب احداث مجتمع فرهنگی و اجتماعی برای بانوان استان از نتایج این سفر بود.

رسیدن به تعالی و رشد معنوی در خانواده‌ها بدون حضور بانوان امکان ندارد

مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان با اشاره به اینکه رسیدن به تعالی و رشد معنوی در خانواده‌ها بدون حضور بانوان امکان ندارد، افزود: نقش و رفتار زن در خانواده‌ها می تواند تمام سیاست بیگانگان را نقش بر آب کند و زنان با کنار گذاشتن آداب و رسوم غلط می توانند به تولید اقتصادی کمک کنند.

نوروزی فر، با اشاره به اینکه تلاش مسئولان در راستای حماسه اقتصادی قابل ستایش است، زنان را از عوامل تاثیرگذار در این امر دانست و اعلام کرد: زنان با مدیریت صحیح اقتصادی می توانند مسائل خانواده را به درستی پیش ببرند و به پیشرفت اقتصادی خانواده کمک کنند و همواره به یاد داشته باشند، استفاده از تولیدات کشور و عدم استفاده از تولیدات خارج از کشور موجب ایجاد اشتغال برای فرزندان این مملکت خواهد شد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) مملو از رفتارهای انسانی است و جایگاه منحصر به فردی در بحث حمایت و دفاع از ولایت دارند، تاکید کرد: زنان جامعه امروز باید در تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی از این الگو تأسی گرفته و زمینه را برای رشد و ارتقای خانواده و جامعه خود فراهم کنند و در سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" با حضور در انتخابات و شرکت در مراحل مختلف، خود، فرزندان و خانواده خود را بیش از پیش آماده دفاع از کشور کنند.

جشن‏ های میلاد کوثر در سراسر استان سمنان برگزار می‏ شود

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان سمنان از برگزاری جشن‏های میلاد کوثر در سراسر استان سمنان خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ فاطمی جهان‏شمول است و باید به صورت جهانی عملیاتی شود.

زهره درزی‌حرفه اظهار داشت: ایران حقیقتاً کشوری علوی و فاطمی است؛ بنابر این اخلاق و معنویت باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

وی گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه اسلامی، معرفی الگوهای اسلامی و انقلابی برای زنان مسلمان، انعکاس دستاوردهای زنان پس از انقلاب اسلامی، تبیین عفاف و حجاب در حوزه تئوریک، الگوسازی کارآمد و تاکید بر جایگاه و نقش زنان در نظام جمهوری اسلامی را از اهداف برگزاری بزرگداشت میلاد کوثر عنوان کرد.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان سمنان خاطرنشان کرد: تجلیل از مادران نمونه و بهره‌گیری از توان و ظرفیت فرهنگیان فرهیخته در برنامه‌های هفته زن از دیگر اهداف برگزاری بزرگداشت میلاد کوثر است.

هفته زن بهترین فرصت برای ترویج معارف فاطمی در جامعه اسلامی است

درزی‌حرفه هفته زن را بهترین فرصت برای ترویج معارف فاطمی در جامعه اسلامی دانست و افزود: هرگونه تلاش برای آشنایی مردم با جایگاه و اهمیت نقش مادران در جامعه تاثیرگذار بوده و در راستای اعتلای فرهنگ اجتماعی نقش مثبتی ایفا خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در وانفسای ترویج فرهنگ منحط غرب در جهان، بی‏شک جهانی‌سازی، فرهنگ فاطمی هدفی والا محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان سمنان عناوینی همچون حماسه‌ساز سیاست و اقتصاد، خلاقیت و نوآوری، عفاف و مسئولیت اجتماعی، تربیت و تحکیم بنیان خانواده، معنویت و سبک زندگی فاطمی، ایثار و ولایت‌پذیری، بصیرت و فرهنگ انتظار را روزشمار هفته زن عنوان کرد.

زنان در طول تاریخ، گاه مقدم بر مردان حقانیت اسلام را تشخیص دادند

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان سمنان اظهار داشت: زنان همانند مردان و گاه مقدم بر آنان در طول تاریخ حقانیت اسلام را تشخیص دادند و به دفاع از آن قیام کردند در راه دفاع از دین صبر و بردباری ورزیدند.

وی افزود: مراجعه به آمار و ارقام پیشگامان دین گواه بر این مدعاست که هر جا مردانی چون حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در صف مقدم مدافعان و گروندگان به دین مبین اسلام نامشان ذکر می‌شود، زنان ارزشمندی چون حضرت خدیجه (س) ‌و بانویی چون سمیه در صف مقدم، حضور دارند.

درزی‏حرفه بیان داشت: زنان از روزهای آغازین بعثت پیامبر (ص) از آن جهت که هدف از آفرینش انسان، عبودیت و بندگی خالصانه است و یگانه و ملاک برتری، میزان قرب به پروردگار هستی است، تلاش کردند در زمره هدایت یافتگان قرار گیرند و بر ایمان، تقوی و عمل صالح خود بیافزایند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان تصریح کرد: بسیج جامعه زنان از اوایل تأسیس به ایجاد آمادگی دفاعی و امنیتی در زنان برای مواجهه و مقابله با رکت‌های مذبوحانه منافقین، پشتیبانی از جبهه و جنگ پرداخت.

درزی‏حرفه در خاتمه افزود: این بسیج با تأسی به بزرگ بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری (س) مدافع حریم ولایت شد و با غاصبان، همچون اسطوره صبر و استقامت حضرت زینب(ع) به ستیز برخاست و یاور مظلومان و ستمدیدگان شد.

گزارش از اعظم سالار