مشکل اصلی نشر ما تن ندادن به قانون جهانی «کپی رایت» است

نیلوفر تیموریان، مدیر نشر ایرانبان در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به اینکه چرا کتاب ماجراهای نیکولا که سال‌ها پیش از سوی (کیمیا) بخش کودک انتشارات هرمز منتشر شده بود را بار دیگر به فارسی برگردانده و منتشر کرده است، گفت: ترجمه جدید از ماجرای نیکولا ترجمه خوب و روانی است و از متن فرانسه به فارسی برگردانده شده. با این وجود مشکل اصلی ما وجود ترجمه‌های متعدد از یک اثر نیست. آنچه باید راهکاری برایش اندیشیده شود نبود قانون کپی‌رایت است. بعضی مترجمان ترجمه پیشین را ویرایش و به نام خود منتشر می‌کنند وزارت ارشاد هم تسلط چندانی بر این جریان ندارد.

نشر ایرانبان با 200 کتاب که 40 عنوان آن چاپ اول است در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب شرکت کرده است؛ مجموعه‌هایی که بیشتر به ترجمه داستان‌های طنزآمیز و پلیسی و آثاری در ژانر وحشت برای نوجوانان و پلیسی تعلق دارد.

تیموریان علت انتشار این گونه کتاب‌ها را استقبال نوجوانان از این مجموعه‌ها می‌داند و می‌گوید، هیجان و انرژی‌ای که در این گروه سنی وجود دارد با خواندن اینگونه کتاب‌ها تخلیه می‌شود. همچنین ایرانبان به انتشار کتاب‌هایی چون «چطور باید یک دختر زنده بماند»، «چطور باید یک پسر زنده بماند»، «چطور باید بچه طلاق زنده بماند»، یا باید فقط دخترها بخوانند و فقط باید پسرها بخوانند، پرداخته است.

آنگونه که مدیر انتشارات می‌گوید، خانواده‌ها از اینگونه آثار بسیار استقبال کرده‌اند؛ چون بیشتر خانواده‌های ایرانی سنتی هستند و در مدارس ما چیزی به عنوان آموزش بلوغ معنا ندارد. این کتاب‌ها به خانواده‌ها و نوجوانان کمک می‌کند تا مسائل مربوط به خود و مسائل مربوط به دوران بلوغ را بدانند. از سوی دیگر آمار طلاق در کشور بالا رفته است و کتاب‌هایی همچون چطور باید بچه طلاق زنده بماند مخاطبان خاص خود را دارد.

نخستین کتاب حقوق من اثری بود که چند سال پیش از سوی کیان فروزش ترجمه و به همت ایرانبان منتشر شد تا بچه‌ها را با حقوق خود آشنا کند. تیموریان درباره این اثر می‌گوید: از این کتاب استقبال چندانی نشد. خانواده‌ها و آموزش و پرورش در برابر این کتاب جبهه گرفتند و گفتند بچه‌ها به اندازه کافی پررو هستند. نمی‌دانم دانستن حقوق چه ربطی به پررو شدن بچه‌ها دارد.

مدیر نشر ایرانبان با اشاره به اینکه این بزرگ‌ترها هستند که برای بچه‌ها کتاب انتخاب می‌کنند، می‌گوید: نشر ایرانبان سال‌های آغازین فعالیت خود کتاب برای کودکان منتشر می‌کرد. اما از آنجا که یکی از مشکلات اصلی کتاب کودک این است که خانواده‌ها برای فرزندانشان کتاب می‌خرند، تصمیم گرفتیم دست از انتشار کتاب برای بچه‌ها برداریم و فعالیت خود را بر حوزه نوجوان متمرکز کنیم.