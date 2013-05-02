به گزارش خبرنگار مهر،12 اردیبهشت سالروز تولد آیت‌الله مطهری روزی است که سالها در تقویم ملی ما به نام روز معلم نامگذاری شده است. روزی که به نام قشری زحتمکش و پر از حرف های نگفته است، اما حفظ شان معلم از همه چیز برایش مهمتر است.

چند سالی می‌شود که معلم است، از همان روز اول که وارد سپاه دانش شد ، لبریز از آرزوهای بی‌پایان، سال‌های زیاد را سرکلاس گذراند و ریه‌اش دیگر بوی گچ را خوب می‌شناخت.

پینه‌ دستانش مهربانی پدرانه‌اش را به رخ می‌کشید و شاگردانش خوب می‌دانستند که دست سنگینش چقدر تکیه‌گاه محکمی برای دردهایشان است.

با زیاد شدن چین‌های دستش به بازنشستگی‌ نزدیک‌تر شده و این تازه اول مشکلاتش است.

پول تعمیر خانه و شهریه دانشگاه را که جور کند تازه نوبت به پول جهیزیه دخترش می‌رسد و قصه‌ی هزار و یک شب مشکلاتش همچنان ادامه دارد و پشت فرمان ماشین در حالی که مسافر سوار می‌کند خاطرات دوران مدرسه با خود به یدک می‌کشد.

جوانی دستش را روی شانه‌اش می‌گذارد و می‌گوید:"آقا اجازه؟ مارو یادتون میاد؟" مرد: لبخند می‌زند و می‌گوید: آره پسر جان تو همونی هستی که همیشه از دیوار رفت و آمد می‌کردی، پسر جوان لبخند می‌زند و می‌گوید: معلم همیشه معلم است.

ساجدی: مقام معلم ولاتر از این است که برای افزایش حقوق به گدایی برود

با توجه به روز معلم گفتگویی داشتیم با جعفر ساجدی معلم بازنشسته کرمانشاهی که ماحصل آن تقدیم می شود.

جعفر ساجدی به خبرنگار مهرگفت: تقریبا از سال 1348 وارد سپاه دانش شدم و در سال 50 معلمی را به طور رسمی شروع کرده و در سال 78 13بازنشسته شدم.



وی افزود: برای اولین بار در روستای خلخال آذربایجان سر کلاس رفتم و دو سال در آنجا تدریس کردم.

ساجدی با اشاره به روز معلم ادامه داد: روز معلم روز ارزشمندی برای تمام معلمان است، خستگی یک ساله را از تن به در می‌کنند چرا که بهترین هدیه‌ها را دریافت کرده که مهم‌ترین آن‌ها نگاه قدردانه شاگردان است و احساس پاکشان نیروی یک سال دیگر را به معلمان منتقل می‌کنند.

این معلم بازنشسته در خصوص بهترین هدیه ای که در روز معلم دریافت کرده است، گفت: بهترین هدیه که در طول سال‌ها تدریس گرفته ام خاطراتی است که همیشه همراه من هستند، یادگاری‌هایی مثل کتاب‌هایی که شاگردان در صفحه‌هات اول آنها مطالب جالب و خاطره‌انگیزی نوشته اند.

ساجدی افزود: بعد سالیان که شاگردانم را می‌بینم بسیار خوشحال می‌شوم، البته با بسیاری از آن‌ها در رابطه هستم و تعداد زیادی از آن‌ها جزو اساتید هستند.

وی با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه معلمان است، گفت: متاسفانه معلمان از دو طرف محکوم هستند و آنچنان که باید شانشان رعایت نمی‌شود و آن طور که باید از سوی مسئولین ارزش گذاری نمی‌شود.

ساجدی در پاسخ به این که آیا تا به حال اعتراضی به این اوضاع صورت گرفته است، گفت: در درجه‌ ی اول روزی همگان را خداوند می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که ظلمی که به معلمان روا داشته می‌شود به همین راحتی به پایان نمی‌رسد.

وی ادامه داد: از آن گذشته مقام معلم ولاتر از این است که برای افزایش میزان حقوق به گدایی برود و این وظیفه‌ای مسئولین است که این مشکلات را شناسایی کرده و به حل آن اقدام کنند.

وی در خصوص چگونگی عملکرد انجمن صنفی معلمان گفت: در سال‌های اولیه افتتاح، انجمن صنفی عملکرد خوبی داشت اما متاسفانه زمان زیادی طول نکشید، و از سوی انجمن صنفی از معلمان حمایتی صورت نگرفت.

ساجدی در رابطه با تفاوت دانش‌آموزان نسل قدیم و جدید، افزود: در عصر حاضر به دلیل وجود اینترنت و رسانه‌های گوناگون کودکان و نوجوانان از لحاظ اطلاعاتی قوی تر شده‌اند. که این مسئله مسئولیت معلم را بیشتر کرده و دانش‌آموزان را نیارمند‌ آموزش‌های جانبی بسیاری ساخته است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس گفت: خدارو شکر مدارس در حال بازسازی شدن هستند و امنیت را برای آرامش دانش‌آموزان و معلمان فراهم ساخته اند.

وی در پاسخ به این که آیا از طرف آموزش و پرورش، نظر خواهی برای نوع تدریس از معلمان صورت می گیرد گفت: هر سال نامه ای به بعضی از معلمان به منظور تغییر کتاب های درسی می دهند و تنها به این بسنده می شود.

وی در خصوص اینکه چه کسانی باید شغل معلمی را برگزینند گفت: معلمی شغل مقدسی است، و هر کس از پس این شغل بر نمی آید، معلم بودن یعنی با عشق درس دادن، با عشق نگاه کردن، افرادی که عاشق نباشند، معلم نخواهند بود، حتی اگر سالیان سال به کلاس روند و تدریس کنند، متاسفانه، خرید و فروش املاک، مسافرکشی و... وقتی را برای تدریس به آنها نمی دهد، و در کلاس درس بیش از آنکه به حال و هوای دانش اموزان برسند و به فکر آموزش صحیح باشند، به فکر قیمت ملک و کمبود بنزین و ... هستند.

ساجدی در رابطه بهترین خاطره از کلاس درس به خبرنگار مهر گفت: بهترین مکان دنیا کلاس درس است، این بهترین خاطرات دنیا است.

امیری: آموزش به کودکان استثنایی به من آرامش می دهد

اقدس امیری معلم دبیرستان و راهنمایی کودکان استثنایی "سپیده نوروزی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شغل معلمی را به طور رسمی از سال 69 آغاز کردم.

امیری افزود: از همان روز اول با تدریس به کودکان استثنایی کار خود را آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی در رابطه با اینکه چرا آموزش به کردکان استثنایی را انتخاب کرده گفت: دلیلش این بود که نیاز آنها بیش از کودکان معمولی است، و این نیاز بود که مرا به سمت این حرفه مقدس کشاند.

امیری در خصوص اینکه اگر دوباره زمان به عقب بازگردد همین شغل را نتخاب می کند گفت: من اگر بار دیگر قرار باشد حرفه و شغلی را نتخاب کنم باز هم همین معلمی و تدریس به کودکان استثنایی را انتخاب می کنم، چون این دانش آموزان به من، به زندگی من آرامش می دهند، و مثل فرزندان خودم آنها را دوست دارم.

وی ادامه داد: آموزش به کودکان استثنایی، بسیار مشکل تر از کودکان معمولی است چون، علی رغم نقصی که در جسم خود دارند، درک بالاتر و روحیه ی ظریفتری دارند، در قبال کوچکتری محبتی که به آنها کنید عکس العمل زیباتری از خود نشان می دهند، و لبخندی که از شادی روی لبانشان می افتد، و انجام این امر قلب انسان را به تند تر تپیدن هدایت می کند.

امیری گفت: کار کردن با دانش آموزان استثنایی، بسیار جذاب است، از طرق مختلف با آنها ارتباط برقرار می کنیم گاهی اوقات پانتویم، اشاره، کار با کامپیوتر و .... و این امر است که جذابیت شغل ما را دو چندان برابر می کند.

وی در خصوص بهترین هدیه ای که در روز معلم گرفته است گفت: بهترین هدیه ای که در روز معلم از دانش آموزانم گرفته ام، حدود بیست سال پیش بود، که یکی شاگرد ابتدایی، یک مجسمه گچی شکسته به من داد هنوز هم آن را نگه داشته ام و در روز چندین بار نگاهش می کنم دلیلش را هم نمی فهمم.

امیری در پایان گفت: من به عنوان معلم دانش آموزان استثنایی یک درد دل دارم آن هم این است که این کودکان یک کمبود عاطفی در وجود خود به همراه دارند، که این کمبود از سوی جامعه، خانواده، مدرسه، دوستان و دیگر افراد شکل می گیرد باید به فکر رفع این مشکل باشیم نگذاریم این کودکان بعلاوه اینکه مشکل جسمی دارند، مشکلات روحی نیز آنها منزوی کند، باید فرهنگ سازی انجام شود، البته ناگفته نماند امروزه این مشکل از سال های قبل کمتر شده است.











