به گزارش خبرنگار مهر، حسين امير يوسفي پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سنگ با اشاره به ضايعات سنگ گفت: كانون سنگ ايران اين موضوع را به عنوان يكي از اهداف خود قرار داده است که در همین جهت در طول شش سال گذشته كارخانه هاي بازيافت ضايعات به 300 كارخانه رسيده است.

یوسفی در ادامه سخنان خود بیان داشت: صادرات سنگ به دليل تحريم‌ها كاهش یافته است و در حال حاضر سنگ ايراني تنها به چند كشور با مشكلات زياد صادر مي شود.

رئیس كانون سنگ ايران در ادامه سخنان خود از مسئولین مرتبط خواست تا سند چشم انداز صنعت سنگ كه توسط كانون تحقيقات علمي استان تهيه شده است را در هيأت دولت مطرح و آن را اجرايي كنند و تصریح کرد: اين امر به همكاري نزديك دولت و وام‌هاي بلند مدت نياز دارد.