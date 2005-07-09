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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

استراليا نيز به دنبال انرژي هسته اي است // تور هسته اي يك مقام استراليائي در فرانسه

"ديو تالنر" از اعضاي حزب كار ناحيه شمالي استراليا CLP، مي گويد كه خود را براي سفر براي مطالعات هسته اي به اروپا مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از پايگاه اينترنتي راديو و تلويزيون دولتي استراليا ABC ، تالنر گفت : وي تور مطالعاتي به اروپا خواهد داشت و در اين تور سعي خواهد كرد تا روشن كند چرا نيروي هسته اي بخش پذيرفته شده اي در زندگي فرانسه است.

وي گفت:"من مشتاق هستم تا كمي اطلاعات درباره چگونگي كارهاي چرخه هسته اي بدست بياورم و تصور مي كنم فرانسه در حوزه توليد هسته اي پيشرو و رهبر جهان است".

اين مقام استراليائي همچنين اعلام كرد : " مايلم به بعضي از انبارها و ذخائر هسته اي  فرانسوي ها نگاهي بياندازم".

لازم به ذكر است كه تالنر در سفر خود از انگلستان، آلمان، فرانسه و سنگاپور ديدن خواهد كرد و سفر وي بر توريسم و انرژي جايگزين براي ذغال متمركز خواهد شد.

همچنين وي در آلمان از بزرگترين مزرعه توربين هاي بادي  و كارخانه ساخت اتوبوسهائي با سوخت سلولهاي هيدروژن بازديد خواهد داشت و در فرانسه نيز از تاسيسات هسته اي اين كشور بازديد خواهد كرد.

گفتني است كه استراليا در چند ماه گذشته درگير كشمكش ها بر سر استفاده از انرژي هسته اي است و بسياري از مسئولين اين كشور سعي دارند تا استفاده از اين انرژي را كه از آن به انرژي پاك و ارزان ياد مي كنند توسعه دهند.

کد مطلب 204561

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