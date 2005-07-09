استراليا نيز به دنبال انرژي هسته اي است // تور هسته اي يك مقام استراليائي در فرانسه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي راديو و تلويزيون دولتي استراليا ABC ، تالنر گفت : وي تور مطالعاتي به اروپا خواهد داشت و در اين تور سعي خواهد كرد تا روشن كند چرا نيروي هسته اي بخش پذيرفته شده اي در زندگي فرانسه است.

وي گفت:"من مشتاق هستم تا كمي اطلاعات درباره چگونگي كارهاي چرخه هسته اي بدست بياورم و تصور مي كنم فرانسه در حوزه توليد هسته اي پيشرو و رهبر جهان است".

اين مقام استراليائي همچنين اعلام كرد : " مايلم به بعضي از انبارها و ذخائر هسته اي فرانسوي ها نگاهي بياندازم".

لازم به ذكر است كه تالنر در سفر خود از انگلستان، آلمان، فرانسه و سنگاپور ديدن خواهد كرد و سفر وي بر توريسم و انرژي جايگزين براي ذغال متمركز خواهد شد.

همچنين وي در آلمان از بزرگترين مزرعه توربين هاي بادي و كارخانه ساخت اتوبوسهائي با سوخت سلولهاي هيدروژن بازديد خواهد داشت و در فرانسه نيز از تاسيسات هسته اي اين كشور بازديد خواهد كرد.

گفتني است كه استراليا در چند ماه گذشته درگير كشمكش ها بر سر استفاده از انرژي هسته اي است و بسياري از مسئولين اين كشور سعي دارند تا استفاده از اين انرژي را كه از آن به انرژي پاك و ارزان ياد مي كنند توسعه دهند.