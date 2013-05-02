به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شاه‌آبادی در جلسه «سپاس معلم» افزود: شهید مطهری جزو اولین شهدای انقلاب است زیرا دشمنان متوجه شدند اگر باید کسی را حذف کنند مغز متفکر انقلاب را نشانه بگیرند و کسی را به شهادت رساندند که با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب هنوز کتاب‌هایش نهال انقلاب را بارور می‎کند.



وی با بیان این‌که علم یک ابزار خوب و ارزشمند است و باید به نحو احسن از آنان بهره‌برداری کرد، اظهار کرد: استفاده صحیح و یا نادرست از آن به طور قطع مسیر را تغییر داده و حتی می‎تواند به وسیله خطرناکی تبدیل شود.



حجت الاسلام شاه آبادی ادامه داد: حضرت علی(ع) مردم را به سه دسته تقسیم کرده و می‌فرماید: «معلمان الهی که ولایت دارند، دانش‎آموزان و دانشجویان که در کسب علم‌اند و کسانی که معلم و دانشجو نبوده بلکه دنباله‌رو هستند؛ اگر انسان نه معلم و نه متعلم باشد، جایگاهی در جامعه نخواهد داشت.»



مدیر عامل بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش پژوهان و موسس هیئت عهد آدینه، گفت: پیش از اسلام علم‎اندوزی جایگاهی در میان مردم نداشت و در چنین فضایی پیامبر اکرم(ص) مبعوث شد و دین مبین اسلام در مسیر ممکن برای حرکت به سوی علم‌اندوزی قرار گرفت.



حجت‎الاسلام شاه‌‎آبادی ادامه داد: دانشمندان و معلمان جهان اسلام به سرعت قله‎های علوم را فتح کرده و به این وسیله خشم و کینه دشمنان را برانگیخته و سعی در تنزل ما داشتند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و تدابیر امام خمینی(ره) دوباره عزم و اراده مسلمانان برای حرکت در این مسیر و رسیدن به قله‎های پیشرفت تقویت شد.



وی، با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت آیت‌الله مطهری(ره) گفت: ایشان جزو اولین شهدای انقلاب است زیرا دشمنان متوجه شدند اگر باید کسی را حذف کنند مغز متفکر انقلاب را نشانه بگیرند و کسی را به شهادت رساندند که با گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب عنوز کتاب‌هایش نهال انقلاب را بارور می‎کند.



همچنین مدیرکل آموزش و پرورش زنجان، نظری، با اشاره به این‌که سیاست کلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تصریح کرد: این سند، فعالیتی ارزشمند در حوزه فرهنگ کشور بوده و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.



امیر نظری، افزود: این حرکت به طور قطع موجب رشد و بالندگی ایران اسلامی شده و می‌توان عنوان کرد که جایگاه معلمان در این سند، بسیار رفیع و والاست.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پایان، افزود: خوشبختانه به همت مسئولان و همچنین تلاش معلمان زنجانی، این استان موفق به کسب رتبه اول و دوم در بزرگداشت مقام معلم در طول سه سال اخیر شده است.

ساخت پردیس سینمایی در زنجان

سرپرست حوزه هنری زنجان گفت: مجموعه پردیس سینمایی در زنجان ساخته می‏شود.



حمید‌رضا اسماعیلی در جلسه کارگروه مشترک تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی افزود: جلسات مختلفی در سال گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت سینمایی زنجان برگزار شده است.



وی به گزینه ‏های مطرح شده در مورد سینماهای زنجان در کارگروه اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: گزینه‏ های متعددی برای تعیین و تکلیف وضعیت سینماهای زنجان مطرح شده بود.



سرپرست حوزه هنری زنجان در این جلسه با طرح مشکلات و وضعیت فعلی سینماهای شهر زنجان، گفت: بعد از بررسی‌های لازم اعضای کارگروه نسبت به ساخت یک پردیس سینمایی در زنجان به توافق رسیدند.



اسماعیلی با بیان اینکه برای عملیاتی شدن این پردیس نیاز به تصویب نهایی در کارگروه اجتماعی و فرهنگی است، یادآور شد: بعد از تصویب در کارگروه نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام می‏شود.



وی به تشریح وضعیت فعلی سینماهای زنجان پرداخت وافزود: دو سینما در زنجان فعالیت داشتند که در حال حاضر تنها سینما بهمن فعال است.



سرپرست حوزه هنری زنجان با بیان اینکه فعالیت سینما بهمن به تنهایی پاسخگوی نیاز مردم شهر زنجان نیست، اظهار داشت: نیازمند فضاهای فرهنگی مناسبی هستیم.



اسماعیلی به گزینه ‏های پیشنهادی برای ساخت پردیس سینمایی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به شاخصه‏های ساخت سینما در کشور باید نسبت به تعیین محل دقیق ساخت آن تصمیم‌گیری شود.



وی با بیان اینکه باید نسبت به تعیین تکلیف سینما قدس تصمیم نهایی گرفته شود، یادآور شد: مطالعات مناسبی برای تعیین وضعیت نهایی این سالن سینما انجام شده است.



سرپرست حوزه هنری زنجان با تاکید بر اینکه ترمیم و بازسازی سالن سینما قدس توجیه اقتصادی ندارد، افزود: بررسی‏های انجام شده نشان می‏دهد بازسازی این سالن توجیه اقتصادی ندارد.