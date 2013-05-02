به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای امروز در همایش "جوان و اندیشه مطهر"عنوان کرد: غرب مخالف دست یافتن ایران به علم و پیشرفت است.

وی ادامه داد: در 34 سال گذشته مردم ایران در برابر قدرت های بزرگ ایستادگی کردند و این خود حماسه بزرگی است که در قالب حماسه سیاسی واقتصادی می تواند نمود داشته باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امام خمینی بهترین معلمی است که توانست ارزش ها را در جهان متعالی کند.

وی با اشاره به اینکه معلم درس حماسه وعرفان را به دانش آموزان خود می آموزد، اذعان کرد: باید پاسدار ارزش هایی بود که شهید مطهری در جامعه آن را متبلور کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روز بزرگداشت مقام معلم باید به اشاعه ارزش های دینی بپردازد، باتاکید برسخن رهبر کبیر انقلاب مبنی بر توصیه به مطالعه همه کتاب های شهید مطهری، بیان کرد: کتابهای شهید مطهری باید در فکر و اندیشه جامعه جاری و ساری شود.

وی بیان کرد: کلمات علم و ایمان در قرآن 811 بار به کار برده شده اند چراکه اسلام می خواهد با سلاح علم وایمان انسان را به تعالی برساند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: امیدوارم همدان با دانایی محوری به تعالی برسد.