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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۶

شيوع بيماري سالك در بين ساكنان شمال غربي مشهد

شهردار منطقه دوازده مشهد گفت: با استناد به گزارش مركز بهداشت، بيماري سالك در بين ساكنان شمال غربي اين كلانشهر در " جاهدشهر" و " الهيه" مشاهده شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، رشيد صحابي افزود: مركز بهداشت شماره يك با انجام آزمايش هاي ويژه وجود پشه خاكي ناقل انگل بيماري سالك در شمال غربي مشهد را مشاهده كرد.

وي گفت: به منظور اطلاع رساني بهداشتي و پيشگيري هاي لازم چادر اطلاع رساني بهداشتي در منطقه جاهد شهر مشهد برپا شده است.

صحابي افزود: در اين نمايشگاه آموزشهاي چهره به چهره در زمينه اصول بهداشتي و راههاي پيشگيري از بيماري سالك به شهروندان آموزش داده مي شود.

از سوي ديگر مسوول چادر اطلاع رساني بهداشتي مركز بهداشت شماره يك مشهد وجود پشه خاكي " قلبوتوموس" ناقل انگل تك يافته ليشمانيا (سالك) در شمال غربي مشهد شهرك الهيه و جاهدشهر را تاييد كرد.

مرضيه موسوي افزود: چادر اطلاع رساني بهداشتي با همكاري مركز بهداشت و شهرداري مشهد به منظور ارتقا آگهي هاي بهداشتي شهروندان و راههاي پيشگيري از ابتلا به بيماري سالك برپا شده است.

وي گفت: وجود سگ هاي ولگرد، افزايش موش هاي صحرايي، جمع آوري نكردن به موقع زباله هاي شهري از كانون هاي مهم تكثير پشه خاكي در مناطق مسكوني شمال غربي مشهد است.

موسوي با اشاره به اين مطلب كه در شهرك جاهدشهر و الهيه 20هزار نفر ساكن هستند، استفاده از پشه بند، بازنكردن در و پنجره ها در ساعات اوليه شب ، رعايت اصول بهداشت فردي و اجتماعي را از جمله راهكارهايي دانست كه براي جلوگيري از ابتلا به بيماري سالك ضروري و حياتي است.

کد مطلب 204566

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