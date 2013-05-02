به گزارش خبرنگار مهر، جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر و همچنین وقوع زلزله 5 ریشتری در شهرستان دشتی باعث شد تا استاندار بوشهر و برخی از مسئولان استان بوشهر مراسم شب گذشته تجلیل از زنان در استانداری بوشهر را ترک کرد و با سرعت راهی مناطق زلزله‌زده شوند.

عملیات کمک‌رسانی و به‌ویژه بازگشایی مسیرهای مسدود شده بر اثر سیل شب گذشته امروز نیز ادامه داشت و تعداد زیادی از مسئولان استان بوشهر در این برنامه‌ها حضور داشتند و استاندار بوشهر نیز برای تسریع در کارها بر لودر سوار شد و همراه با راننده لودر در عملیات بازگشایی مسیرها مشارکت کرد.

فریدون حسنوند استاندار بوشهر با اعلام پایان عملیات بازگشایی راه‌های مواصلاتی مناطق سیل زده شنبه و طسوج شهرستان دشتی، اظهار داشت: با تلاش امداد گران هلال احمر و راهداری این مسیرها بازگشایی و تردد در این محورها جریان یافت.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از شب گذشته تا کنون، افزود: حضور به موقع مسئولان و امدادگران باعث شد تا تلفاتی در این زمینه نداشته باشیم.

لازم به ذکر است بارندگی‌های شب گذشته در شهرستان دشتی باعث آبگرفتی برخی از معابر و همچنین جاری شدن روان‌آبها در این مناطق شد که خوشبختانه تلفاتی در پی نداشته و به غیر از محور شنبه به روستای درویشی همه معابر باز است.