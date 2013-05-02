به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي جعفر سبحانی پيش از ظهر پنج شنبه در نوزدهمین اجلاس سالانه اساتید جامعه المصطفی(ص) که با موضوع " تحول در نظام آموزشی مبتنی بر نیازهای جهان اسلام" در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزارشد اظهار داشت: تلاش مجموعه جامعه المصطفی(ص) العالمیه در انتقال و نشر معارف اسلام و فضای علمی تاثیر گذاری که ایجاد کرده قابل تقدیر است.



وی با بیان این که حضرت فاطمه زهرا(س) خدمتی به بشریت کردند که هیچ کدام از اولیاء الله(ع) نتوانست بکند تصریح کرد: ایشان در زمانی که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) صحابه داشتند کم کم سنت های رسول خدا را فراموش می کردند، خطبه جامع و اثر گذار خود مسئله تشیّع را تثبیت کردند.



آیت الله سبحانی یادآور شد: قبل از انقلاب اسلامی برای ما مانند خواب بود که شیعه بتواند منطق خود را در کشورهای ارائه کند، تربیت طلاب غیر ایرانی و تبلیغ در عرصه بین الملل آرزوی بود که امروز با شکل گیری نهادهایی مانند جامعه المصطفی(ص) العالمیه به تحقق پیوست.



وی با اشاره به این که امروز مردم دنیا نسبت به فراگیری معارف اسلامی تشنه هستند بیان داشت: این موضوع دشمن را عصبانی کرده و در پی آن مسئله اسلام هراسی و شیعه هراسی را مطرح می کنند تا مانع پیشرفت مرزهای اسلام شوند.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان کرد: بزرگترین خدمت به پیامبراسلام این است که بتوانیم پیام و معارف ناب اسلامی را در سراسر دنیا منتشر کنیم.



آیت الله سبحانی با بیان این که برای نشر اسلام حقیقی در ابتدا نباید به سرغ سران مملکتی و چهره های بزرگ یک بلاد رفت، اظهار داشت: این به عهده جامعه المصطفی(ص) العالمیه و فارغ التحصیلان آن است که به کشورهای خود بروند و در میان مردم و جوانان به تبلیغ بپردازند.



وی با تاکید براین که خروجی جامعه المصطفی(ص) العالمیه باید با نیازهای دنیا هماهنگ باشد بیان داشت: دانش آموختگان المصطفی(ص) باید به گونه ای تربیت شوند که بتوانند پاسخ گوی نیازهای مناطق باشند.



"کفایه" برای پاسخ گویی به نیازهای جوامع بین المللی کافی نیست



این مفسر قرآن کریم گفت: غرق شدن در کفایه نمی تواند راهگشا و پاسخگوی نیاز های جوامع بین المللی باشد، طلاب خارجی باید نسبت به فراگیری و حفظ قرآن کریم اهتمام داشته باشند.



آیت الله سبحانی با بیان این که باید نیازهای جوامع مختلف را سنجید و بر اساس آن مبلغ تربیت کرد افزود: پیامبر(ص) برای فرستان سفیر به نقاط محتلف از افرادی استفاده می کردند که در آن مناطق زندگی کرده و زبان آنجا را بلد بودند.



وی تصریح کرد: طلاب جامعه المصطفی(ص) العالمیه باید نسبت به حفظ قرآن، آشنایی کامل با سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع)، آموزش قرائت زیبا اهتمام داشته باشند تا بتوانند به عنوان امام جمعه و مبلغ در مناطق خود تبلیغ کنند.



آیت الله سبحانی در پایان با اشاره به این که مهترین مسئله ای که عرصه تبلیغ وجود دارد، تهذیب خود مبلغ است عنوان داشت: اخلاق عملی بهترین شیوه جذب است، طلبه باید حسن خلق، تجهد، زهد و نسبت به مردم احساس بی نیازی داشته باشد تا بتواند بر جسم و روح افراد اثر بگذارد.