به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ولادت فرخنده حضرت فاطمه (س) و روز زن، ادارات مختلف شهرستان گناوه اقدام به تجلیل از زنان شاغل در آن ادارات و حتی زنان موسسات زیر مجموعه خود کردند که اداره بهزیستی شهرستان گناوه نیز یکی از آن ادارات بود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به زنان شاغل در این اداره و زیر مجموعه های آن، اظهار داشت: زنان در جامعه اسلامی ما همواره به حضرت زهرا (س) به عنوان یک الگوی بی نظیر در زندگی اجتماعی خود نگاه می کنند و در تمام شئونات زندگی به ایشان تمسک و توسل می جویند.

سید محمد حسین ساتری گفت: حضرت زهرا (س) طوری زندگی می کرد که به بندگی خدا رسید و بندگی خدا برای ایشان بزرگترین عبادت بود و به گفته حضرت علی (ع) حضرت فاطمه (س) بهترین یاور ایشان در رسیدن به بندگی خداوند بوده است.

وی ادامه داد: منش و رفتار حضرت فاطمه (س) در همه عرصه ها با طهارت روح و پاکدامنی همراه است و در مسیر زندگی خودش همواره از ناپاکی ها دوری می جست و تمام رفتارش در مسیر تقرب به درگاه الهی بود.

ساتری تاکید کرد: رضایت خداوند در لحظه لحظه زندگی برای حضرت فاطمه (س ) یک اصل بی بازگشت و غیر قابل تغییر بود و بنابراین همه کارهای ما مسلمانان هم باید در راه خدا و مورد رضایت پروردگار باشد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه در پایان گفت: حضرت فاطمه (س) کمال رضایت خداوند از بنده را در خواندن نماز اول وقت و به دور از هر نوع ریا و تزویر می دانست و خود الگویی گرانمایه برای مسلمانان و به ویژه زنان مسلمان جامعه اسلامی ما در این زمینه است.

مسئول امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان گناوه هم در این آیین به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و همچنین روز جهانی کارگر توانستیم با برپایی این آیین از زنان شاغل و کارگر اداره بهزیستی گناوه و زنان همکار این اداره در موسسات زیر نظر این اداره تجلیل کنیم.

فیروزی گفت: موسسات همیار، مراکز توانبخشی، مراکز مشاوره و مهد کودک ها از جمله موسساتی هستند که زیر نظر اداره بهزیستی شهرستان گناوه به ارائه خدمات گوناگون مرتبط با اهداف بهزیستی در جامعه می پردازند.

وی در پایان گفت: در این آیین چند کلیپ از عملکرد گروه های همیار بهزیستی پخش شد و یکی از مداحان شهرستان هم به مولودی خوانی به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) پرداخت و در پایان از زنان شاغل در اداره بهزیستی و نهادهای زیر مجموعه آن با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.

جشن بزرگ بانوان رزمی کار در گناوه برگزار شد

هیات رزمی شهرستان گناوه به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) و روز زن جشن بزرگ بانوان رزمی کار را برگزار کرد. در این جشن تمامی بانوان و مربیان هیات رزمی و سبک سوپرکنتاکت کیک بوکسینگ شهرستان گناوه حضور داشتند.

این گردهمایی 300 نفره با انجام حرکات رزمی، نمایشی، سرود ورزشکاران، نمایش های طنز و اهداء جوایز همراه بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه گفت: چنین گردهمایی که با حضور پر شور ورزشکاران که تنها متعلق به یک هیات باشد کم نظیر است.

رحمان عمادی یادآور شد: هیات رزمی از فعال ترین هیات های ورزشی شهرستان و استان می باشد که همواره به مناسبت های مختلف در صحنه حضور دارند و از هیات های مقام آور و پر افتخار گناوه است.

رئیس سبک بانوان سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ شهرستان گناوه ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س)، روز زن و روز مادر به خبرنگار مهر گفت: ما از ابتدای سال قصد برگزاری چنین گردهمایی بزرگی را داشتیم و بهترین روز را برای اجرای آن روز مادر دیدیم که بتوانیم بانوان رزمی کار را در کنار مادرانشان جمع کنیم.

نرجس عباسپور افزود: ورزشکاران رزمی انتظار نیازمند حمایت مسئولین هستند تا بتوانند این روند پیشرفت را ادامه دهند.

وی اظهار داشت: من افتخار این را داشته ام که از سوی فرماندار محترم گناوه به عنوان زن نمونه و فعال شهرستان گناوه انتخاب شوم و این برای من یک افتخار بزرگ است که یک نفر از خانواده ورزش و رزمی توانسته این عنوان را به دست آورد.

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گزارش: حسین غلامی و اسماعیل کشتکار