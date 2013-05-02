مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، سامانه ناپایدار مستقر بر جو منطقه حداقل تا روز سه شنبه هفته آینده جو استان را تحت تاثیر خود خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه در حضور چند روزه خود، ضمن کاهش نسبی دمای هوای روزانه، به تناوب (بویژه در بعضی ساعات از بعد از ظهر و اواخر وقت هر روز) سبب بارندگی توام با وزش باد، رعدوبرق و احتمالا رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان می گردد.

میلادی ادامه داد: شرایط ناپایدار که از اواخر وقت فردا تشدید می شود؛ باعث آبگرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط از سطح استان خواهد شد.

وی گفت: احتمال آبگرفتگی برای نواحی جنوبی و نیمه غربی استان، بیشتر به نظر می رسد.

مدیر کل هواشناسی در پایان هوای سایر مناطق استان را نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات توام با وزش باد، رگبار باران و احتمالا رعدوبرق پیش بینی کرد.

