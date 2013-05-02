به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين اسماعيلي ظهر امروز به همراه شماري از مسئولان قضايي و مديران دولتي استان كردستان از وضعيت كانون اصلاح و تربيت كردستان و زندان مركزي سنندج بازديد و از نزديك در جريان روند امور در اين دو حوزه قرار گرفت.

در جريان اين بازديد رئيس سازمان زندانهاي كشور، معاون سياسي و امنيتي استاندار كردستان، رئيس كل دادگستري استان، دادستان و شماري ديگر از مسئولان قضايي، فرماندهان نظامي و انتظامي به همراه مسئولان زندانهاي كردستان نيز حضور داشتند.

غلامحسين اسماعيلي در ابتدا ضمن حضور در كانون اصلاح و تربيت اداره كل زندانهاي كردستان از بندهاي مختلف آن از جمله بند نظامي، بند نسوان و بند نوجوانان بازديد كرد و از نزديك با شماري از افراد زنداني در اين بخش ديدار و گفتگو كرد.

رئيس سازمان زندانهاي كشور همچنين ضمن حضور در كانون اصلاح و تربيت از وضعيت خدمات ارائه شده به زندانيان در حوزه هاي مختلف به ويژه مسائل بهداشتي، درماني، غذا و ساير مسائل بازديد كرد و ضمن تقدير از مدير كل زندانهاي كردستان از وضعيت كلي كانون اصلاح و تربيت كردستان تقدير كرد.

در ادامه رئيس سازمان زندانهاي كشور و هيئت همراه از محل نگهداري زندانيان پروژه اي استان كردستان هم بازديد كرد و سپس در قالب بازديدي سه ساعته راهي زندان مركزي سنندج شد تا از نزديك در جريان روند امور در اين بخش نيز قرار گيرد.

اسماعيلي در جريان بازديد از زندان مركزي سنندج ضمن حضور در بندهاي مختلف اين زندان از نزديك با شماري از زندانيان به گفتگو نشست و از وضعيت آنها در زنداني سوالاتي را مطرح كرد و با اشاره به اقدامات سازمان زندانهاي كشور از اجراي برنامه هاي جديد در راستاي ارتقاء وضعيت زندان هاي كشور طي سال جاري خبر داد.

وي در اين بازديد از بندهاي يك و دو قرآني، سالن ورزشي، كتابخانه، كارگاه هاي آموزش فني و حرفه اي زندان مركزي سنندج از نزديك بازديد كرد و با اشاره به اقدامات قابل تقدير مسئولان زندان مركزي سنندج از وضعيت كلي اين زندان و همچنين اقدامات صورت گرفته براي بهبود شرايط طي دو سال اخير تقدير كرد.

اسماعيلي همچنين در جريان اين بازديد ضمن حضور در سالن آمفي تئاتر زندان مركزي به تماشاي برنامه هاي فرهنگي كه توسط خود زندانيان تدارك ديده شده بود نيز نشست و از متوليان اين بخش از زنداني مركزي سنندج تقدير كرد.

رئيس سازمان زندانهاي كشور در جريان بازديد از امكانان فرهنگي و كلاس هاي قرآني زندان مركزي سنندج گفت: توجه به برنامه هاي فرهنگي در زندانهاي سراسر كشور يكي از نيازهاي اصلي و به هر اندازه كه در اين حوزه كار شود باز هم كم است.