به گزارش خبرنگار مهر،عباس رهی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش زن، ایثار و ولایت پذیری در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه نقش زن در انقلاب اسلامی نقشی درجه یک است اظهار داشت: زنان جلودار حفظ و حراست از انقلاب اسلامی هستند.

وی، حضرت فاطمه زهرا(س) را اسوه و الگوی زنان دو عالم دانست و عنوان کرد: آن حضرت در عالی ترین جایگاه کمال قرار گرفته است و آنچنان از پیامبر (ص) پیروی می کرد که خود فرشتگان از درک آن عاجز می ماندند.

عالیترین مقام دولت در استان سمنان با اشاره به این مطلب که در دین اسلام مادر بودن همه اش مهر، عطوفت و زیبایی است گفت: خداوند توفیقات بانوان را روز افزون کند تا زمانی که پرچم به دست حجت برحق خداوند سپرده شود.

رهی با بیان اینکه مادر، هرگز اعمال و رفتار منفی ندارد گفت: مادر بد وجود ندارد و همه مادران خوبند البته ممکن است مادرانی باشند که دیندار نباشند ولی اگر اینها به اصل خود برگردند پاک می شوند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در عصر حاضر سن ازدواج بالا رفته و مفهوم زندگی یک مقداری غربی و مادی شده است عنوان کرد: از اصالت هایمان فاصله گرفته ایم.

استاندار سمنان جنس زن و خلقت زن را متعالی تر از خلقت مرد دانست و گفت: جایگاه زنان و مادران جایگاه برتری است، این مادر است که به شوهر و فرزند خود اجازه می دهد به جبهه برود و به مقام والای شهید نایل شود.

رهی در پایان خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم این نسل را از آسیب ها محفوظ نگهداریم و بزرگترین نقش ما حفظ و حراست دخترانمان است.

همایش "زن، ایثار و ولایت پذیری" به مناسبت روز زن و معلم توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان برگزار و در آن با اهدای لوح از بانوان برگزیده تجلیل شد.