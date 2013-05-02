به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در همایش زن، ایثار و ولایت پذیری ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: غایت بیداری اسلامی، ایجاد تمدن اسلامی بوده که انقلاب اسلامی، تمدن جدیدی را بر پایه آموزه های دینی و الهی بنا کرد که ملت بزرگ ایران، امروز طلایه دار این تمدن اسلامی است.

وی با بیان اینکه سیره ائمه اطهار (ع) یک ذخیره تمام ناشدنی برای مسلمانان جهان بوده که رفتار، حرکات و سکنات خود را باید به آننزدیک تا در مسیر تحقق سبک زندگی اسلامی گام برداریم، اظهار داشت: امروز در دوره پر افتخار جمهوری اسلامی، ملت ایران، دیانت، فقاهت، ایمان و شجاعت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را به چشم خود دیده اند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به نقش زنان مسلمان در ایجاد تمدن اسلامی اشاره و اعلام کرد: تمدن جدید اسلامی بدون یک زن متعالی ناممکن بوده که نمی توان در این تمدن، جایگاهی را برای زنان در نظر نگرفت چرا که زنان مسلمان ایرانی بعنوان معلمان ثانی زنان جهان بشریت، نقشی به سزا و تعیین کننده در شکل گیری و تداوم تمدن اسلامی دارند.

جلال زاده با تاکید بر لزوم شناخت و انتقال صحیح آموزه های ائمه اطهار (ع) به جامعه، یادآور شد: رسالت امروز بزرگان جامعه بوده که مفاهیم دینی و آموزه های ائمه اطهار (ع) را بشناسند و به جامعه منتقل کنند، که نتیجه این نگرش موجب تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به تمدن اسلامی و تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه باید مقوله آموزش و پاسخگویی به شبهات بخصوص در میان نسل جوان جدی گرفته شود، ادامه داد: وجود حکومت جمهوری اسلامی یک نعمت بزرگ برای ملت بوده که امروز ملت بزرگ ایران با پشت سر گذاشتن تهدیدها و توطئه های دشمنان نظام و انقلاب، در جهت سازندگی و آبادانی حرکت می کند.

در ادامه این مراسم، با حضور استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مدیر حوزه های علمیه خواهران، از مادران شهید، بانوان نمونه استان و فعالان این عرصه با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.