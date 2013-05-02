به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نظامی استرالیا که خواستند نامشان فاش نشود در گفتگو با رویترز از تصمیم این کشور برای خرید بیش از 100 جنگنده اف 35 ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا با هدف تقویت توان نظامی خود خبر دادند.

رویترز در ادامه از تصمیم استرالیا برای خرید 12 جنگنده جنگ الکترونیک ساخت شرکت بویینگ پیش از تحویل جنگنده های اف 35 در سالهای 2014 و 2015 خبر داد.

به نوشته این رسانه آمریکایی، پیش بینی می شود که استرالیا چهارمین نسل از ناوشکن های جنگی را به همراه 12 زیر دریایی پیشرفته وارد ناوگان نظامی خود کند.