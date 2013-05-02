به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زعفرانی روز پنج شنبه در مراسم روز جهانی ماما اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح علمی ماماها از سال 90 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در 8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، زاهدان، اهواز، کرمان، اراک، شاهرود، ساری و همدان تأسیس شد.

وی افزود: در همین راستا مصوب کردیم تا بستگی به حجم، میزان کار و سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی تا سقف 200 هزار تومان به این قشر پرداخت شود.

زعفرانی در مورد جایگاه مامایی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: قرار است تا یک گروه مامایی از زیرمجموعه معاونت درمان ایجاد شود که متشکل از یک مدیر و چند کارشناس است که از سطح اداری مامایی بالاتر است.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی در پایان از تهیه بسته ساماندهی زایمان طبیعی خبر داد و گفت: طبق این بسته مسئولیت زایمان طبیعی در بیمارستان‌های آموزشی به ماماهای عضو هیئت علمی و مقیم بیمارستان سپرده می شود.