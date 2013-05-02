به گزارش خبرنگار مهر، امير حسين قاضي زاده، ظهر پنچشنبه در نشستي خبري اظهار كرد: نگاه جبهه پايداري به موضوع انتخابات كاملا تكليف‌ محور بوده و در اين راستا ائتلاف را نيز قبول نداريم.

وي افزود: جبهه پايداري به ائتلاف اعتقادي ندارد چرا كه ممكن است شائبه ايجاد كرده و رئيس جمهوري قرار است بر اساس تكليف وارد ميدان شود.

وي بيان كرد: در پشت ائتلاف احتمالا چيزي وجود دارد چرا كه معني ائتلاف ايجاد دولت مشترك است اما بايد ديد كه روي چه مسئله اي قرار است ائتلاف صورت بگيرد و نگاه ما به اين موضوع تكليفي است و ما بايد فرد مناسب را پيدا كنيم.

سخنگوي جبهه پايداري انقلاب اسلامي يادآور شد: ما نظام قدرت محور نداريم و در دموكراسي رقابت براي كسب پست بي معني است بنابراين در نظام اسلامي پذيرش مسئوليت واجب كفايي است.

وي در خصوص انتخاب لنكراني در جبهه پايداري، تصريح كرد: جبهه پايداري قبل از اينكه گزينه هاي خود را بفرستد ارزيابي هاي لازم را انجام داده و اعلام كرده كه نفر برجسته و شاخص او كامران لنكراني است.

وي تصريح كرد: اين جبهه از 5 نفر به 2 نفر رسيد و فتاح و جليلي و لنكراني مورد بررسي قرار گرفتند و معيارهايشان در اختيار شوراي فقها گذاشته شد و در نهايت جمع بندي جبهه بر روي لنكراني بود.

وي ادامه داد: لنكراني نسبت به فتاح و جليلي نيروي آزاد بود و از طرفي آن دو نيز معتقد بودند كه لنكراني انتخاب شود.

قاضي زاده تصريح كرد: در آينده نيز اگر لنكراني بر اساس حجت شرعي يك نفر اصلح تر از خود را پيدا كند وظيفه اش اين است كه به فرد اصلح تر از خود مراجعه كند.

وي در خصوص انتخاب غلامحسين الهام به جاي لنكراني بيان كرد: انتخاب غلامحسين الهام به جاي لنكراني جاي بحث دارد و اگر قرار بود الهام انتخاب شود بايد بررسي صورت مي گرفت كه آيا او نسبت به كانديداي ما اصلح است يا خير.

وي تصريح كرد: آمادگي براي حضور در انتخابات ضروري است و يكي از معيارهاي جبهه اين بود كه اگر غلامحسين الهام را در معرض راي بگذارد راي دادن و راي ندادن به او براي اين نظام هزينه خواهد داشت يا خير بنابراين او را در خصوصي ترين شرايط قبول داريم اما صحيح نمي دانيم اكنون در معرض راي بگذاريم چون ممكن است شائبه ايجاد كند.

وي ادامه داد: كامران لنكراني سوابق اجرايي خوبي داشته و وزير بهداشت بوده است لذا اين عوامل كم نيست چرا كه وزارت بهداشت مجموع اعتباراتي را كه از سرجمع نقدينگي كشور مديريت مي كند 40 ميليارد تومان است و بيشترين اعتبار در دست اين وزارتخانه است بنابراين با حجم گسترده منابع مالي و نيروي انساني كه در اختيار لنكراني در زمان وزير بودنش قرار داشته نشان مي دهد كه قدرت مديريت او خوب است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه در انتخابات رياست جمهوري رقابت اصلي بين تفكر تكنوكراسي و گفتمان اصيل انقلاب اسلامي است، افزود: دولت اسلامي با فرآيندهاي نادرست ليبرال دموكراسي غربي هيچ وقت شكل نخواهد گرفت.

قاضي زاده ادامه داد: تكنوكرات‌ها مدل پيشرفتي كه مطرح مي‌كنند مدل مالزي اسلامي است و بسياري از اصولگراها اين چنين حرف‌ها را مي‌زنند و در مقابل طرفداران گفتمان انقلاب اسلامي خواستار تشكيل تمدن بزرگ اسلامي هستند.