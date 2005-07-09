مسجدجامعي و پزشكيان به مجلس شوراي اسلامي مي روند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسجدجامعي بايد در هفته جاري براي پاسخگويي به سوال سيد محمود حسيني دولت آبادي نماينده مردم برخوار و ميمه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يابد و پزشكيان نيز بايد به سوال حشمت الله فلاحت پيشه پاسخ دهد.
احمد مسجدجامعي و مسعود پزشكيان، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اين هفته به مجلس شوراي اسلامي مي روند تا به سوالات دو تن از نمايندگان ملت پاسخ دهند.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسجدجامعي بايد در هفته جاري براي پاسخگويي به سوال سيد محمود حسيني دولت آبادي نماينده مردم برخوار و ميمه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يابد و پزشكيان نيز بايد به سوال حشمت الله فلاحت پيشه پاسخ دهد.
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