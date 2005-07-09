در هفته جاري و براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان : مسجدجامعي و پزشكيان به مجلس شوراي اسلامي مي روند

احمد مسجدجامعي و مسعود پزشكيان، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اين هفته به مجلس شوراي اسلامي مي روند تا به سوالات دو تن از نمايندگان ملت پاسخ دهند.