  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۶

در هفته جاري و براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان :

مسجدجامعي و پزشكيان به مجلس شوراي اسلامي مي روند

احمد مسجدجامعي و مسعود پزشكيان، وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اين هفته به مجلس شوراي اسلامي مي روند تا به سوالات دو تن از نمايندگان ملت پاسخ دهند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسجدجامعي بايد در هفته جاري براي پاسخگويي به سوال سيد محمود حسيني دولت آبادي نماينده مردم برخوار و ميمه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يابد و پزشكيان نيز بايد به سوال حشمت الله فلاحت پيشه پاسخ دهد.

 

کد مطلب 204573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها