به گزارش خبرنگار مهر، سعید خزایی بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان در گرگان با بیان اینکه ما تفکرات بلند مدت در مدیریت کشور نداریم اظهارداشت: یکی از مشکلات دیگر ما در کشور نگاه کلی نگر و تحلیل گرایانه در کشور است که این نگاه باعث می شود موضوعات را خوب نبینیم ودر این زمینه نیازمند یادگیری و آموزش هستیم.

وی با بیان اینکه در تصمیم گیری ها در کشور نیازمند مشارکت و اجماع هستیم گفت:مولفه های در خور تامل در جوامع وسازمان های دانش بنیان، یادگیری و ادراک سازی و تصمیم گیری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی ذهنی از جمله مولفه های حساس مدیریت مدرن است افزود: ماخیلی از مسائل وبحران ها را خودمان ایجاد می کنیم ولی باید بتوانیم مدل های ذهنی مان را عوض کنیم وآینده پژوهشی می تواند در بسیاری از عرصه های به ما کمک کند چرا که دانشی برای تصمیم گیری های بهتر است.

خرایی با بیان اینکه ما باید بتوانیم با طبیعت سازگار باشیم ولی طبیعت قواعدی دارد که باید خود را با آهن وفق دهیم گفت:بلایای طبیعی بخشی از زندگی ما هستند اما بسیاری از حوادث طبیعی که رخ می دهد ساخته دست بشر است چرا که ما محیط زیست را دستکاری کرده ایم والبته بحران در مدیریت نیز داریم.

وی تصریح کرد:شیوه های مدیریتی ما متفاوت است وما حوادث را به موقع نمی بینیم وواقعیات بیرونی را آن چه را که هست نمی بینیم وتنها با حوادث به مقابله می پردازیم.

موفقیت دولت ها بستگی به تصمیم های هوشمندانه دارد

رئیس مرکز آینده پژوهشی دانشگاه تهران در ادامه اظهارداشت:تصمیم گیری موضوع بسیار مهمی است وموفقیت دولت ها بستگی به تصمیم های هوشمندانه دارد واینکه درک ما از حوادث بیرون چگونه است.

وی بیان داشت: کارگروهی مبتنی بر مشارکت واجماع بسیار حائز اهمیت است، آینده را نمی توان پیش بینی کرد اما می توان به استقبال آن رفت ، اما ما عموما سناریو وبرنامه را می نویسیم ومدل های ذهنی مان به گونه ای است که از حاصل دستاوردهای بدیع ونو گریزان هستیم.

وی تصریح کرد: قبل از اینکه بخواهیم بحران را در کشور مدیریت کنیم باید بتوانیم بحران مدیریت کشور را برطرف کنیم وبا نگاه نو وتازه موضوعات را بنگریم.

خزایی با بیان اینکه بحران جزء سرشت عصر ماست گفت:تمام دانش ما مال گذشته است در حالی که برنامه ما برای آینده است ودرک زیادی هم از آینده نداریم وباید با اجماع ومشارکت موضوعات را بررسی کنیم.