به گزارش خبرنگار مهر ، مهناز بهمنی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیر صنعت و معدن و تولیدکنندگان و کارافرینان شهرستان سراب گفت: متاسفانه دیدگاه حاکم در نگرش مسئولان استانی نسبت به شهرستان سراب ، نگاه از بالا بوده و امکانات صنعتی در استان ما عادلانه توزیع نشده است.

وی اظهارکرد: به عنوان نماینده مردم سراب در ملاقات های متعدد با رییس جمهور و برخی وزرا درخواست کرده تا تخصیص اعتبارات شهرستان سراب به صورت مستقیم از مرکز صورت گیرد و در این زمینه راهکارهایی نیز اندیشیده شده است.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عنوان عضوی از مجلس و کمسیون اقتصادی آمادگی دارم تادر گشودن گره های سرمایه گذاران و کارافرینان از هیچ اقدامی فرو گذار نکنم.

بهمنی خاطرنشان کرد: کشاورزی سراب باید از تک محصولی بودن (سیب زمینی) رهایی یابد و مسئولان و مدیران باید برای گسترش مکانیزاسیون زراعت در سراب اقدام کنند.

داود رفیقی ، رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سراب در این نشست نیز گفت: سیمای صنعتی شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و سهم شهرستان از صنعت فقط 2.2 درصد و ارزش افزوده زیر یک درصد است.

وی اظهارکرد: تا زمانی که شرایط و تسهیلات بخش تولید و صنعت در شهرستان ها با کلان شهرها تفاوتی نکند رغبت برای سرمایه گذاری در شهرهای کمتربرخوردار کمتر خواهد بود.