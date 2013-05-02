امسال 29 هزار انشعاب آب و فاضلاب در اردبیل واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی توسعه آبفای شهری اردبیل اضافه کرد: فروش این تعداد انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان طبق بودجه سال 92 بر اساس پیش بینی توسعه شبکه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در سال 91 نیز بیش از 37 هزار انشعاب آب و فاضلاب در استان واگذار شده است، افزود: از این تعداد 21 هزار و 35 رشته انشعاب آب و تعداد 14 هزار و 385 رشته انشعاب فاضلاب بوده است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در حوزه مشترکین در سال ۹۱ یادآور شد: هم اکنون تعداد کل انشعاب آب استان 253 هزار و 307 فقره و تعداد انشعاب فاضلاب 91 هزار و 674 فقره می باشد.

به گفته وی با توجه به انشعابات نصب شده تا پایان سال 91 در حال حاضر طبق پیش بینی بودجه سال 91 فروش انشعاب آب 120 درصد و فاضلاب 96 درصد است.

حسن زاده همچنین از راه اندازي 38 دفتر پيشخوان شهري در 10 شهر استان خبر داد و متذکر شد: خدمات رسانی مطلوب و رضايت مشترکین مهمترين هدف راه اندازي دفاتر پيشخوان در شرکت آبفای استان اردبیل است.

وی ابراز امیدواری کرد تا پايان سال جاری دفاتر پیشخوان دولت را به 23 شهر افزایش یابد.