به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجليل از خادمين نوروزي مديريت شهري قم بعد از ظهر پنج شنبه با حضور فرماندار قم، شهردار، معاونین شهرداری، اعضای شورای شهر، معاون امور خدمات شهری، مسئولان هلال احمر و نیروی انتظامی قم برگزار شد.



محمد دلبری در اين مراسم ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و فرارسیدن روز معلم و کارگر، بیان کرد: پیش از این برنامه مراسم دیگری از جانب استانداری و و شورای مدیران شهری قم برای تجلیل از پرسنل شهرداری به عمل آمده و این سومین برنامه تجلیل از خادمین نوروزی است که از جانب شورای شهر قم برگزار شده است.



وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات فرصت تجلیل از تمامی پرسنل شهرداری و خادمین نووزی ایجاد نشد و فقط از نمایندگان و مسئولان ادارات و ارگان های طرح نوروزی در این مراسم تجلیل به عمل آمده است که خادمان نوروزی فقط با هدف خدمت به مسافران و زائران حضرت معصومه (س) و در راه رضای خدا این اقدامات را انجام دادند.



شهردار قم تاکید کرد: پرسنل شهرداری همچون دست اندر کاران پشت صحنه یک فیلم هستند که در اینگونه مراسم ها به چشم نمي آیند و دیده نمی شوند و فقط از مسئولان و روسای اداری تجلیل می شود در حالیکه مهم ترین بخش فعالیت های شهری خدمت رسانی پرسنل شهری است.



دلبری با اشاره به فعالیت شبانه روزی اعضا و پرسنل شهرداری و مدیریت شهری گفت: امسال برای اولین بار شاهد فعالیت پروژه های شهری و عمرانی بودیم که در ایام نووز نیز فعال و مشغول به کار بود که از جمله آنها مجموعه آسفالت شهری است که در سراسر ایام نوروز در حال خدمات سانی و انجام فعالیت بود.



وی ادامه داد: سرویس دهی و خدمات رسانی به مسافران و زائران از سوی شهرداری، ستاد پیشگیری از تخلفات و انجام خدمات شهری در نوروز انجام شد که از جمله آنها همکاران موتوری است که به صورت سه شیفت خدمات رسانی کردند و حل مسائل و ساماندهی ترافیک شهری و برون شهری بود.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام سید محمد آتش زر ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه (س) و سالروز بزرگداشت شهید مطهری بیان کرد: امسال در تعطیلات نوروز فعالیت ها و اقدامات مفید و سازنده ای از سوی پرسنل شهرداری، هلال احمر و نیروی انتظامی انجام شد که علاوه بر تأمین آراستگی شهر از سوی پرسنل شهرداری، امنیت و خدمات ترافیکی شهر نیز بهبود پیدا کرد.

وی افزود: تدبیر دقیق و مدیریت به جای مسئولین شهر قم در انجام فعالیت های شهری و خدمات رسانی به زائرین و مسافرین سازنده و قابل تقدیر است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: ایجاد روحیه تعاون و همکاری که از سوی شهردار قم صورت گرفت موجب ایجاد همکاری و تعاون بیشتر بین پرسنل شهرداری و بهبود اجرای امور شهری شد.



وی خاطر نشان کرد: ایجاد فضای مناسب اقامتی موقت، تامین امکانات اولیه فضاهای سبز، اطلاع رسانی و ترافیک روان شهری و حفظ امنیت مسافران و زائرین از جمله اقدامات این سازمان ها و ادارات شهری است.



در ادامه این مراسم معاون خدمات شهری شهرداری قم به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های حوزه خدمات شهری و سازمان های شهرداری استان قم پرداخت مهدی اصفهانیان مقدم بیان کرد: رویکرد شهرداری ارتقای کمی و کیفی در برگزاری جشن های ملی و مذهبی و مناسبتی در استان قم خدمات رسانی و تسهیل امور خدماتی برای زائران و مسافران و شهروندان شهر قم در تمام ایام سال به ویژه نوروز است.

وی افزود: با این ویکرد شهرداری قم طی ایام نوروز با فعالیت سه هزار نفر از پرسنل ستادی، خدمات شهری و فضای سبز و فعالیت بیش از 270 دستگاه ماشین آلات مکانیزه خدمات شهری و فنی طرح های و طرح های پاکسازی مبادی ورودی شوارح و کمربندی های شهر به اجرا گذاشته شد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم تصریح کرد: 1200 دستگاه کامیون نخاله از مبادی ورودی شهر به پارک های مجاور انتقال پیدا کرد که حدود 400 متر مربع اراضی به پارک های اطراف شهر افزوده شد.



اصفهانیان مقدم افزود: آماده سازی بوستان ها بالاخص بوستان های 10 گانه که با فرآهم کردن امکانات اولیه اقامتی موقت حجم این اقدامات را 25 تا 33 درصد افزایش داد؛ همچنین کمیته ازیابی نظارت شهرداری رضایت مطلوب شهروندان را ایجاد کرده است.



وی ابراز داشت: رفع مشکلات پارکینگ ها با ایجاد پارکسوارهای شمالی و ساخت پارکینگ زائر این مشکل امسال برای زائران رفع کرده و حدود 2 هزار بر ظرفیت سال های قبل پارکینگ ها افزوده که تا ظرفیت چهار هزار خودرو در پارکینگ های اطراف ایجاد شده است همچنین اطاف جمکران نیز مشکلی از این لحاظ ایجاد نشد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم تاکید کرد: هشت ایستگاه اصلی در مناطق هشتگانه شهری و 15 ایستگاه فرعی برای اطلاع رسانی زائرین از طرف هلال احمر ایجاد شد که با توزیع نقشه و بروشور راهنای مسافران نوروزی بودند؛ همچنین سفره های هفت سین د مناطق هشت گانه شهر ایجاد شد که سفره منطقه هشت از طرف سازمان میراث فرهنگی منتخب اعلام شد.



اصفهانیان مقدم افزود: سامانه 137 شهرداری به شکل شبانه روزی در این ایام به مدم خدمات رسانی کده و به مشکلات شهری رسیدگی کرده است؛ همچنین نصب 57 المان شهری در راستای زیباسازی شهر نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: افزایش تولید زباله د ایام نووز از 700 تن به هزار تن با طرح مکانیزه جمع آوری و کارتن پلاست ها بدون مشکل انجام و جمع آوری شد



در ادامه این برنامه نیز معاون هماهنگی امور زائرین استاندار گزارشی از نظرسنجی های اداری دست اندرکاران استان داد.



محسن محرری بیان کرد: نقش کمیته های شهرداری در ایام نوروزی محوری بوده و استانداری نیز به این نقش محوری واقف است.