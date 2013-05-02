به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که جسد "سرجیت سنگ" جاسوس هندی را که در جریان حمله هفته گذشته توسط هم سلولی هایش زخمی شد، تحویل مقامات هندی می دهد.

سرجیت سنگ که در انفجار تروریستی 1990 و کشته شدن 14 شهروند پاکستانی نقش داشت، صبح امروز پنجشنبه بر اثر جراحت زیاد وارده بر مغز خود درگذشت.

وی که 16 سال به اتهام جاسوسی برای هند در زندان " کوت لکپت" در لاهور محبوس بود، با هم سلولی هایش درگیر شد و به بیمارستان جناح منتقل شد که پس از شش روز در کما بودن درگذشت.

"سید اکبرالدین" سخنگوی وزارت خارجه هند نیز خواستار انجام تحقیقات دقیق برای شناسایی عاملان این حادثه شده است.