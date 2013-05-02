300 طرح عمرانی در اردبیل افتتاح می شود/ آخرین فرصت برای جذب اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، ميركمال الدين مير جعفريان عصر پنجشنبه در جلسه بررسي آخرين وضعيت جذب اعتبارات پروژه هاي عمراني سال 91 استان اضافه کرد: این پروژه های در دست اجرا تا سوم خرداد ماه امسال به عنوان روز ايثار و مقاومت و آزادي خرمشهر به بهره برداری می رسند.

وی در این راستا خواستار تسریع اجرای طرح های نیمه تمام با جذب اعتبارات سال گذشته شد و افزود: دستگاه هاي اجرايي باید مانده اعتبارات سال 91 را جذب و در چارچوب مقررات هزينه و اسناد مثبته را به مبادي ذي ربط ارايه كنند تا شاهد شكوفايي و رشد و توسعه استان در تمام زمينه ها باشيم.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه دستگاه هاي اجرايي حداکثر تا پايان خرداد ماه فرصت دارند نسبت به جذب مانده اعتبارات عمراني سال 91 اقدام كنند، از مديران استانی خواست اگر تاكنون نسبت به جذب مانده اعتبارات خود اقدام نكرده اند، در این زمینه پيگيري کنند.

به گفته وی مدیران تلاش كنند در فرصت ياد شده ريالي از اعتبارات استاني از محل عمراني برگشت نخورد.

ميرجعفريان عنوان كرد: باید با استفاده درست از منابع، مديريت صحيح و برنامه ريزي منسجم تا فرصت باقي مانده از تمام ظرفيت هاي خود در راستاي به اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام و در دست اجرا توام با نظارت دقيق و كنترل مستمر استفاده كنیم.