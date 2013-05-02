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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۳:۳۰

حجت الاسلام ستوده:

روحانيون مولد فرهنگ ديني و اخلاقی در جامعه هستند

روحانيون مولد فرهنگ ديني و اخلاقی در جامعه هستند

گرمی – خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي استان اردبيل روحانيون و مبلغان را به عنوان يکي از عناصر مولد فرهنگ دینی در جامعه اسلامي عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدي ستوده عصر پنجشنبه در ديدار با روحاني طرح هجرت انگوت از توابع شهرستان گرمی گفت: علاوه بر این روحانیون در طول تاريخ مروج ارزش ها و هنجارهاي اخلاقي در ميان مردم بوده اند.

وی با اشاره به نقش روحانيون در ترويج فرهنگ ناب اسلام، بر لزوم حضور فعال روحانيون مستقر و طرح هجرت در فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه تاکيد کرد.

مديرکل تبليغات اسلامي استان افزود: ارتباط مستمر و صميمانه روحانيون با اقشار مختلف مردم و پاسخگويي به سئوالات ديني و اعتقادي، از جمله وظايف روحانيون مستقر و طرح هجرت بوده که موجب رشد فکري و اعتقادي مردم می شود.

وی ترغيب و تشويق جوانان به مساجد و ارتباط آنان با روحاني را يكي ازمؤلفه هاي موفقيت طرح های هجرت برشمرد و اضافه کرد: روحانیون همچنین در مسجد محوری برنامه های فرهنگی نقش غیرقابل انکاری دارند.

ستوده تحقق این مهم را موجب پوياي مساجد در كاركردهاي مختلف ارزیابی کرد و بیان داشت: بی شک برگزاري مراسم فرهنگي و مذهبي در مساجد ضمن اجراي برنامه نمادين و بدون آسيب موجب الگوبرداري فعالان فرهنگي و ترغيب آنها براي فعال سازي هرچه بيشتر مساجد مي شود.

کد مطلب 2045795

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