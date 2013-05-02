روحانيون مولد فرهنگ ديني و اخلاقی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدي ستوده عصر پنجشنبه در ديدار با روحاني طرح هجرت انگوت از توابع شهرستان گرمی گفت: علاوه بر این روحانیون در طول تاريخ مروج ارزش ها و هنجارهاي اخلاقي در ميان مردم بوده اند.

وی با اشاره به نقش روحانيون در ترويج فرهنگ ناب اسلام، بر لزوم حضور فعال روحانيون مستقر و طرح هجرت در فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه تاکيد کرد.

مديرکل تبليغات اسلامي استان افزود: ارتباط مستمر و صميمانه روحانيون با اقشار مختلف مردم و پاسخگويي به سئوالات ديني و اعتقادي، از جمله وظايف روحانيون مستقر و طرح هجرت بوده که موجب رشد فکري و اعتقادي مردم می شود.

وی ترغيب و تشويق جوانان به مساجد و ارتباط آنان با روحاني را يكي ازمؤلفه هاي موفقيت طرح های هجرت برشمرد و اضافه کرد: روحانیون همچنین در مسجد محوری برنامه های فرهنگی نقش غیرقابل انکاری دارند.

ستوده تحقق این مهم را موجب پوياي مساجد در كاركردهاي مختلف ارزیابی کرد و بیان داشت: بی شک برگزاري مراسم فرهنگي و مذهبي در مساجد ضمن اجراي برنامه نمادين و بدون آسيب موجب الگوبرداري فعالان فرهنگي و ترغيب آنها براي فعال سازي هرچه بيشتر مساجد مي شود.